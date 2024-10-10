BMGK’da Gazze oturumu: “İsrail'in durdurulması gerek”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Gazze oturumunda, üye ülkeler Gazze'deki insani durumun kötüleştiğine dikkati çekti.

Gazze'de insani durumun ele alındığı BMGK oturumu, Cezayir ve Slovenya'nın talebiyle düzenlendi.

Oturumda konuşan Slovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını kınadıklarını anımsatarak, "Ancak bir terör saldırısı, nasıl aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 bin sivilin ayrım gözetmeksizin ölümüyle sonuçlanabilir? Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.

Gazze'deki durumun uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini kaydeden Zbogar, "Orta Doğu'da çatışmalar cehennem ateşi gibi yayılıyor" dedi. Zbogar, daha fazla savaşın esirleri geri getirmeyeceğini belirterek, acil ateşkes çağrısını yineledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da İsrail'in 7 Ekim'i kullandığına işaret ederek, "Bu trajedi size 1 yıl boyunca acımasız ve insanlık dışı bir şekilde Filistinlileri toplu cezalandırma imkanı verdi" diye konuştu.

Filistinli sivillerin korunması çağrısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, ABD'nin Filistinli sivillerin korunması için İsrail'e acil çağrıda bulunduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine yönelik engellerinden de ABD'nin derin endişe duyduğunu kaydeden Greenfield, "Gıda sevkiyatına ilişkin engellerin artması değil azalmasını görmemiz gerekiyor" dedi.

Greenfield, ABD'nin aynı zamanda İsrail'in UNRWA'yı yasaklamaya ilişkin yasa teklifinden de derin endişe duyduğunu ifade etti.

“Sessiz kalmak, suça iştirak etmektir”

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, İsrail'in saldırıları sonucu 900 ailenin kayıtlardan tamamen silindiğini, 17 bin çocuğun ailelerini kaybettiğini bildirdi.

Gazze'nin "hayalet şehre" dönüştüğünü belirten Bendjama, İsrail'in "askeri bir operasyon" gerçekleştirmediğini, Filistin halkına karşı savaş yürüttüğünü dile getirdi.

Bendjama, İsrail'in Filistinlileri ana vatanından sürmeyi hedeflediğini belirterek, "Uluslararası toplum ne kadar görmezden gelmeye devam ederse, İsrail'in zulmü o kadar artıyor. Sessiz kalmak sadece suç ortağı olmak değildir, suça iştirak etmektir" dedi.

BMGK'nin başarısızlığı nedeniyle İsrail'in iyice cesaretlendiğini belirten Bendjama, kendisini hukukun üstünde görmeye başladığını belirtti.

Bendjama, "Bugün sessiz kalanlar, yarın hukukun üstünlüğünü savunamaz. Zaten geriye sadece orman kanunları kalacak" uyarısını yaparak, harekete geçilmemesi halinde Orta Doğu'nun eşi benzeri görülmemiş bir savaşa sürükleneceğini kaydetti.

“İsrail’in amacı, toprak kontrolü sağlamak”

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Filistin halkına karşı topyekün savaş açtığının artık çok açık olduğunu dile getirdi.

İsrail'in aynı zamanda Filistin halkına yardım etmeye çalışan herkesi de düşman ilan ettiğini ve hedef aldığını belirten Mansur, bu nedenle doktor, insani yardım çalışanları, BM personeli ve gazetecileri daha önce hiç görülmemiş düzeyde öldürdüğünü kaydetti.

Mansur, İsrail'in Filistin halkını güven sağlamak için zorla yerinden etmediğini, temel amacın toprak kontrolü sağlamak olduğunu ifade etti.

UNRWA'yı BM tarihinin "başarı hikayesi" olarak tanımlayan Mansur, UNRWA'nın vazgeçilmez bir örgüt olduğunu ve korunması gerektiğini vurguladı.

Mansur, BMGK'nin sürekli toplanarak aynı konuşmaları yaptığını belirterek, "Sizi dinlemesi gerekenler cep telefonlarıyla oynuyor, sizi kale almıyor. Dişinizi göstermiyorsunuz, sizi dinlemeleri için elinizde olan araçları kullanmıyorsunuz. Aynı şeyleri tekrar edip duruyorsunuz" eleştirilerini yöneltti.

İsrail'in şimdi Filistin'de yaptıklarının aynısını Lübnan'da yapmaya başladığını belirten Mansur, "Bizim kanımız mı ucuz? Sivillerimiz mi daha az değerli, yoksa canımız mı daha az kutsal?" sorularını yöneltti.

Mansur. sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ölümümüze mi alıştınız? Tüm mahallerin sakinlerinin başına yıkılmasına, kadın, çocuk ve yaşlıların öldürülmesine mi alıştınız? Yeni normal bu mu? İsrail Başbakanının sizi kale almaması, hakaret etmesi ama buna rağmen desteğinizi, silahlarınızı, ticaretinizi ve ilişkilerinizi sürdürmesini beklemesine mi alıştınız? İsrail'in durdurulması gerek. İsrail ateşkesi veto etme hakkına sahip olmamalı."

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)