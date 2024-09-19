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Yayın Tarihi: 19 Eylül 2024 11:08
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2024 11:09
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BMGK, Lübnan’daki saldırıları görüşmek için toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanı Slovenya, Cezayir'in acil toplantı talebini kabul ettiklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BMGK, Lübnan’daki saldırıları görüşmek için toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerle düzenlenen saldırıları görüşmek için acil oturumla toplanacak.

BMGK dönem başkanı Slovenya, Cezayir'in acil toplantı talebini kabul ettiklerini açıkladı. BMGK oturumu cuma günü TSİ 22.00'de (yerel saatle 15.00) gerçekleşecek.

Ne olmuştu?

Lübnan'da 17 Eylül’de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkede dün (18 Eylül) de telsizler patlatıldı, 20 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkesinin iki gündür tanık olduğu çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılması saldırılarının, 32 kişinin ölümüne ve 3 bin 250'den fazla kişinin yaralanmasına yol açtığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar sürüyor.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
lübnan İsrail Hizbullah
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