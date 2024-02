BMGK: Gazze'deki sivillere insani yardım acilen artırılmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen kapalı Gazze oturumunun ardından basına açıklama yaptı.

BMGK'de ele alınan temel konuların, Gazze'ye yardımın geçişi için tedarik yollarının temini, yardımların dağıtılması, dağıtım için elverişli ortamın sağlanması ve BM mekanizmasının kurulması olduğunu belirten Kaag, bunun sadece Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısıyla ilgili olmadığını, yardımın hacmi, kalitesi, ulaştırılması ve sürekliliğinin daha çok önem taşıdığını ifade etti.

Kaag, UNRWA çalışanlarına yönelik iddialara ilişkin olarak, “UNRWA'nın yerini başka bir örgüt dolduramaz ya da hiçbir örgüt UNRWA'nın yerine geçemez. Çok büyük kapasitesi, kabiliyeti ve yapısıyla Gazze toplumu hakkında bilgi birikimi var” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, bazı UNRWA çalışanlarının Hamas saldırısında rol oynadığını iddia etti. Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya ve Japonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

BM: İsrail iddialarına yönelik bir dosya sunmadı Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarına yönelik suçlamaları hakkında açıklama yaptı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in 12 UNRWA çalışanının geçen yıl 7 Ekim saldırılarına dahil olduğu yönünde iddialarını UNRWA'ya aktardığını, görev sonlandırma ve soruşturma süreçlerinin bu bilgiler ışığında gerçekleştirildiğini, İsrail'in henüz iddialara ilişkin yazılı olarak kendilerine bir dosya sunmadığını dile getirdi. UNRWA'nın görev yaptığı ülkelerde çalışanlarının listesini ev sahibi ülkeyle önceden paylaştığını bildiren Dujarric, aynı şekilde İsrail'le de paylaştığını ve bu noktada bir endişe dile getirilmediğini söyledi.

ABD: UNRWA, hayat kurtarmada kritik rol oynuyor

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nathalie Broadhurst, Gazze hakkında düzenlenen kapalı oturumun ardından, bazı üyelerle BMGK adına açıklama yaptı.

Broadhurst, BMGK üyelerinin Gazze'de kötüleşen insani durumdan endişe duyduğunu belirterek, "Gazze'deki sivillere insani yardımın acilen artırılması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield de BM'nin yürüttüğü soruşturmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "UNRWA, Filistin halkına hayat kurtarıcı yardım sağlama konusunda kritik rol oynuyor" dedi.

Thomas-Greenfield, UNRWA'nın binlerce kişinin hayatını kurtardığını ve söz konusu iddiaların UNRWA hakkında şüphe uyandırmasının talihsizlik olduğunu kaydederek, ABD'nin tekrar mali destek sağlaması için bazı yapısal değişiklikler görmesi gerektiğine işaret etti.

DSÖ: Gazze halkı temiz suya, gıdaya ve barınacak bir yere ulaşamıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, DSÖ'nün bağışçılara, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına finansal desteği askıya almamaları yönündeki çağrısını yineledi.

Lindmeier, "Şu andaki tartışma, Gazze'de her gün, her saat ve her dakika yaşanan gerçeklerle ilgili dikkatleri dağıtıyor" dedi.

Gazze'de yaklaşık 27 bin kişinin öldürüldüğünü ve bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğunu hatırlatan Lindmeier, Gazze halkının temiz suya, gıdaya ve barınacak bir yere ulaşamadığını vurguladı.

Lindmeier, UNRWA'nın, sağlık sektörü de dahil Gazze halkına hayati destek sağladığını dile getirdi.

Ne olmuştu? BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda. Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı. Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurdu.

