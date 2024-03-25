BMGK Gazze'de acil ateşkesi kabul etti

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daha önceki dört sonuçsuz görüşmenin ardından Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes sağlamak üzere oylamaya açılan yeni tasarı 14 evet bir çekimser oyla kabul edildi.

Ramazan'da "kalıcı" ateşkese yol açacak şekilde "acil ateşkes" talebiyle sunulan tasarı ABD dışındaki BMGK üyelerince onaylandı, daha önceki karar tasarılarını veto eden ABD ilk kez çekimser oy kullanarak kararın önünü açtı. Diğer 14 Güvenlik Konseyi üyesi ülkenin hepsi tasarının kabulü doğrultusunda oy kullandı.

BMGK'de 5 daimi üyeden (ABD; İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin) herhangi birinin karşı oy kullanması kararın düşmesini gerektiren "veto" anlamına geliyor.

Netanyahu ABD'yi suçladı

ABD'nin çekimser oyu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından eleştirildi. Netanyahu ABD'nin önceki pozisyonundan açıkça geri adım attığını iddia ederken Beyaz Saray sözcüsü Kirby, ABD'nin çekimser oyunun politika değişikliği anlamına gelmediğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de kararı olumlu karşıladıklarını belirtti.

Netahyanu, oylama öncesinde ABD'nin Gazze'de acil ateşkes öngören BMGK kararını veto etmemesi halinde, Washington ziyaretini iptal edeceğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'e karşı ortak tutum..."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli BMGK'nin "[...] Ramazan ayı boyunca Gazze’de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze’ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak gör[düklerini]" söyledi.

İsrail’in kararın gereklerini bir an önce yerine getirmesini istediklerini dile getiren Keçeli "Gazze’deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail-Filistin meselesine kalıcı çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail’e karşı ortak bir tutum takınmaya çağır[dıklarını]" ifade etti.

(AEK)