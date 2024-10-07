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Yayın Tarihi: 7 Ekim 2024 12:11
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2024 12:12
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BM’den uluslararası topluma “Lübnan’a insani destek” çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, “Lübnan hükümeti yerinden edilmiş kişiler için toplu barınaklar kurdu. Ancak ihtiyaçların ölçeği çok büyük, acilen daha fazla desteğe ihtiyaç var” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BM’den uluslararası topluma “Lübnan’a insani destek” çağrısı
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a yönelik ziyaretine ilişkin X’ten paylaşımda bulundu.

Saldırılar nedeniyle yerinden edilmiş ailelerle bir araya geldiğini belirten Grandi, Beyrut'taki okullarda kalan yerinden edilmiş ailelerin, en çok hava saldırılarının durması ve evlerine güvenli şekilde dönebilmeyi istediğini kaydetti.

“Lübnan'da acilen ateşkese ihtiyaç var”

Grandi, “Lübnan'da acilen ateşkese ihtiyaç var. Bu arada uluslararası toplum, ihtiyaç sahiplerine insani desteğini artırmalı” dedi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmesine dair de paylaşım yapan Grandi, Mikati ile BMMYK'nin dayanışmasını ifade etmek ve Lübnan'daki çatışmadan etkilenenlere nasıl destek verileceğini görüşmek üzere bir araya geldiğini belirtti.

Grandi, "Lübnan hükümeti yerinden edilmiş kişiler için toplu barınaklar kurdu. Ancak ihtiyaçların ölçeği çok büyük, acilen daha fazla desteğe ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada da Grandi'nin Lübnan ziyaretinin ardından Suriye'ye geçerek yetkililerin yanı sıra saldırılar nedeniyle Lübnan'dan bu ülkeye geçiş yapan Suriye ve Lübnanlılarla görüşeceği ifade edildi.

(AS)

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İstanbul
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