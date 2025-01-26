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Yayın Tarihi: 26 Ocak 2025 16:30
 ~ Son Güncelleme: 26 Ocak 2025 16:37
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BM’den İsrail’in ‘UNRWA’ kararına tepki

Birleşmiş Milletler, İsrail’e “Doğu Kudüs dahil olmak üzere UNRWA mülkleri ve varlıklarının arama, el koyma, müsadere, kamulaştırma ve diğer her türlü müdahaleden muaf” olduğunu hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BM’den İsrail’in ‘UNRWA’ kararına tepki
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in 30 Ocak’a kadar işgal altındaki Doğu Kudüs’teki UNRWA binalarının boşaltılması ve buradaki faaliyetlerinin durdurulması yönündeki emrine tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, UNRWA’nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, “Bu emir, Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalıklar ve Dokunulmazlıklar Genel Sözleşmesi ile bağlı olan İsrail devleti dahil olmak üzere BM üyesi devletlerin uluslararası hukuk yükümlülüklerine aykırıdır” ifadesine yer verildi.

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BM Sözleşmesi’ne vurgu

İsrail’in söz konusu sözleşmeyi “çekincesiz” olarak imzaladığı ve hükümlerini iç hukukunda yürürlüğe koyduğu belirtilen açıklamada, “Bu hükümler İsrail devletini, Birleşmiş Milletler binalarına saygı dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler ayrıcalık ve dokunulmazlıklarına saygı göstermekle yükümlü kılmaktadır.” ifadesi kullanıldı.

Bütün BM binalarının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi uyarınca ayrıcalık ve dokunulmazlıklara sahip olduğunun altını çizilirken, “Doğu Kudüs dahil olmak üzere UNRWA mülkleri ve varlıklarının arama, el koyma, müsadere, kamulaştırma ve diğer her türlü müdahaleden muaf” olduğu vurgulandı.

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“Amaç, Doğu Kudüs’teki yasa dışı yerleşimleri genişletmek”

İsrail makamlarının “UNRWA’nın bu binaları işgal etmeye hakkı olmadığı” yönündeki iddialarının “temelsiz” olduğunu belirten açıklamada şunlar kaydedildi:

“UNRWA karşıtı söylemleri teşvik ederek ajansın tesislerini ve personelini riske atmaktadırlar. İsrail hükümeti, Şeyh Cerrah’taki UNRWA binalarını boşaltma amacının İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan yasa dışı yerleşimlerini genişletmek olduğunu açıkça ifade etmiştir. İsrail devleti, UNRWA’nın mülklerine ve tesislerine saygı gösterilmesini ve korunmasını sağlamak için uluslararası hukuk yükümlülükleriyle tutarlı tüm uygun tedbirleri almalıdır.”

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, dün (25 Ocak) UNRWA’nın en geç 30 Ocak’ta “Kudüs’teki faaliyetlerini sonlandırmak ve tüm tesislerini boşaltmak zorunda olduğunu” açıklamıştı.

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(VC)

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İsrail doğu kudüs yasa dışı yerleşimler UNRWA Birleşmiş Milletler BM
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