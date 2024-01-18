BM’den İsrail’e: Filistinlilere yönelik katliamlara son verin

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki operasyonlarını artırarak devam ettirdiğini ve en az 9 Filistinliyi daha öldürdüğünü açıkladı.

İsrail güçlerinin, dün sabah Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı yakınlarında bir araca düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan paylaşımda, Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında da 3'ü çocuk en az 4 Filistinlinin daha öldürüldüğü belirtildi.

OHCHR, "Edinilen ilk bilgilere göre, her 2 vaka da yasa dışı öldürme endişelerini gündeme getiriyor. İsrail hızlı, bağımsız ve etkili bir soruşturma yürütmeli. Filistinlilere yönelik yasa dışı katliamlara son verilmeli" dedi.

Gazze dün gece de bombalandı İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, Ez-Zamili ailesine bir eve dün gece düzenlediği bombalı saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 19 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)