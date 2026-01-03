BM’den İsrail’e çağrı: Filistinliler için idam öngören yasa tasarısını geri çekin

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail’e Filistinli tutuklular için idam cezası getirmeyi hedefleyen yasa tasarısını geri çekme çağrısı yaptı.

Türk, hem işgal altındaki Filistin topraklarında hem de İsrail içinde uygulanması planlanan düzenlemenin uluslararası hukuku açık biçimde ihlal ettiğini vurguladı.

Cenevre’den yazılı bir açıklama yayımlayan Türk, İsrail Meclisi’nde gündeme gelen tasarının uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukukla bağdaşmadığını söyledi.

Türk, “Ölüm cezasının uygulanma eşiğini düşürmeye yönelik bu öneriler, Filistinlilere yönelik ayrımcılığı derinleştiriyor ve adil yargılanma hakkını ihlal ediyor. İdam cezası söz konusu olduğunda BM’nin tutumu nettir: Her koşulda karşıyız” dedi.

“Zorunlu ölüm cezası yaşam hakkını ihlal eder”

Türk, tasarının İsrail’in taraf olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nden (ICCPR) doğan yükümlülüklerle çeliştiğine dikkat çekti.

Düzenlemenin mahkemelere takdir yetkisi tanımadığını belirten Türk, zorunlu ölüm cezasının yaşam hakkını doğrudan ihlal ettiğini kaydetti.

Tasarının yalnızca Filistinlilere uygulanacak şekilde kurgulanmasının ciddi bir ayrımcılık yarattığını vurgulayan Türk, bunun yeni ve ağır insan hakları ihlallerine kapı aralayacağını söyledi.

Askeri mahkemelere zorunlu idam dayatması

AA'nın haberine göre, Türk, yasa teklifinin işgal altındaki Batı Şeria’da yürürlükte olan askeri hukuku da değiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Buna göre askeri mahkemeler, kasıtlı öldürme suçundan mahkûm edilen herkes hakkında zorunlu ölüm cezası vermekle yükümlü hale gelecek.

Türk, İsrailli siyasetçilerin kullandığı dilin ve tasarının içeriğinin, düzenlemenin özellikle adil olmayan yargılamalar sonucunda mahkûm edilen Filistinlileri hedef aldığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

İsrail Meclisi, Kasım 2025’te Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının ilk okumasını onayladı. Tasarının yasalaşması için ikinci ve üçüncü okumalardan da geçmesi gerekiyor.

Teklif, ölüm cezası kararının ardından infazın 90 gün içinde “zehirli iğne” yöntemiyle uygulanmasını öngörüyor.

(EMK)