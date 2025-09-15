ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 15 Eylül 2025 14:57
 ~ Son Güncelleme: 15 Eylül 2025 14:58
2 dk Okuma

BM’den interseks hakları üzerine kapsamlı rapor

Rapora göre, interseks çocuklar çoğunlukla rızaları olmadan geri dönüşü olmayan ameliyatlara maruz kalıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BM’den interseks hakları üzerine kapsamlı rapor
Fotoğraf: Canva

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, intersekslerin dünya çapında yaşadığı deneyimleri, karşılaştıkları zorlukları ve hak ihlallerini detaylı şekilde ortaya koyan kapsamlı bir rapor yayımladı.

Kaos GL’de yer alan habere göre, A/HRC/60/50 numaralı rapor, “İnterseks kişilere karşı ayrımcı yasalar ve politikalar, şiddet eylemleri ve zararlı uygulamalar” başlığını taşıyor.

Rapor, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 4 Nisan 2024’te Cenevre’de kabul ettiği “İnterseks Kişilere Yönelik Ayrımcılık, Şiddet ve Zararlı Uygulamalarla Mücadele” başlıklı kararın ardından hazırlandı. Söz konusu karar, interseks insan haklarının küresel ölçekte tanınmasında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Rapor, hükümet temsilcileri, uzmanlar ve interseks aktivistlerden oluşan bir heyet tarafından Konsey’e sunuldu. Sunumun ardından düzenlenen iki saatlik panelde uzmanlar, raporu “uluslararası savunuculuk ve hesap verebilirlik açısından tarihi bir adım” olarak nitelendirdi.

İnterseks çocuklara geri dönüşsüz müdahaleler

Raporda, interseks çocukların ve yenidoğanların “norma uygunlaştırma” amacıyla çoğunlukla çocuğun rızası olmadan, ebeveyn kararıyla gerçekleştirilen geri dönüşü olmayan ameliyatlara maruz kaldığı belirtildi. Bu müdahalelerin “tıbbi gereklilik” gerekçesinin bilimsel verilerle desteklenmediği de raporda vurgulandı.

Raporda, hem intersekslerin hem de ailelerin, operasyonların riskleri ve alternatifleri konusunda yeterince bilgilendirilmediği kaydedildi.

Rapor, birçok ülkede intersekslerin haklarını koruyan yasaların ya hiç olmadığını ya da uygulanmadığını ortaya koyuyor.

İnterseksin "İ"si
LGBT"İ"
İnterseksin "İ"si
19 Ekim 2013

BM’den öneriler

Raporda intersekslere yönelik uygulamaların yalnızca tıbbi değil, toplumsal baskılarla da şekillendiği belirtildi.

Rapor, devletlere, sağlık sektörüne ve uluslararası kuruluşlara şu önerilerde bulunuyor:

  • İntersekslerin haklarını güvence altına alacak yasal düzenlemeler yapılmalı.
  • Tıbbi gereklilik dışındaki ameliyatlar ertelenmeli ve kararlar çok disiplinli sağlık ekipleri tarafından alınmalı.
  • Aileler ve interseksler için şeffaf bilgilendirme ve psikososyal destek sağlanmalı.
  • Hak ihlallerini önlemek için bağımsız denetim ve tazminat mekanizmaları oluşturulmalı.
  • Toplumda interseks kişilere yönelik yanlış bilgiler ve önyargılar azaltılmalı.

İnterseks nedir?

İnterseks denildiğinde pek çok kişinin aklına hemen hermafrodit ya da çiftcinsiyetlilik çağrışımlarıyla “yarısı kadın, yarısı erkek” bir beden gelse de, interseks durumun birçok şekli vardır, tek bir kategori değildir.

İnterseksler tipik kadın veya erkek tanımına uymayan anatomik cinsiyet özelliklerinin (kromozomlar, geni- 10 tal, ve/veya üreme organları) bir karışımına sahiptirler.

Birçok interseks, interseks bedenleri tıbbileştirmeyen “interseks çeşitliliği” terimini kullanır.

Kaynak: Kaos GL Derneği.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
trans ve interseks çocuklar interseks Birleşmiş Milletler insan hakları ayrımcılık
ilgili haberler
“Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İnterseks yapılanmasına müzahir şahıslar”
16 Temmuz 2025
/haber/lezbiyen-gay-biseksuel-trans-ve-interseks-yapilanmasina-muzahir-sahislar-309503
BM İNSAN HAKLARI KONSEYİNDE KABUL EDİLDİ
BM interseks bireylerin insan haklarını korumaya yönelik tarihsel bir karar aldı
4 Nisan 2024
/haber/bm-interseks-bireylerin-insan-haklarini-korumaya-yonelik-tarihsel-bir-karar-aldi-293909
“İntersekslere yapılan rıza dışı tıbbi müdahaleler travmalara yol açıyor”
13 Kasım 2023
/haber/intersekslere-yapilan-riza-disi-tibbi-mudahaleler-travmalara-yol-aciyor-287806
“ÇEŞİTLİLİĞİN PARÇASIYIZ”
Bugün Uluslararası İnterseks Farkındalık Günü
26 Ekim 2022
/haber/bugun-uluslararasi-interseks-farkindalik-gunu-269063
ADALET ATLASI 2. SEZON YAYINDA
Trans ve interseks çocuklar nasıl yok sayılıyor?
25 Şubat 2022
/haber/trans-ve-interseks-cocuklar-nasil-yok-sayiliyor-258289
İnterseks örgütlerinden BM’ye mektup: İntersekslerin beden özerkliklerine saygı duyun!
30 Eylül 2021
/haber/interseks-orgutlerinden-bm-ye-mektup-intersekslerin-beden-ozerkliklerine-saygi-duyun-251082
KAOS GL’DEN BİLGİ NOTU
İyi bir ilk adım: Almanya interseks ameliyatlarını yasakladı ancak yasal boşluklar var
6 Nisan 2021
/haber/iyi-bir-ilk-adim-almanya-interseks-ameliyatlarini-yasakladi-ancak-yasal-bosluklar-var-241987
Bugün İnterseks Farkındalığı Günü
26 Ekim 2015
/haber/bugun-interseks-farkindaligi-gunu-168662
"İntersekslere 'Normalleştirici' Tıbbi Müdahaleye Son"
28 Ekim 2014
/haber/intersekslere-normallestirici-tibbi-mudahaleye-son-159500
LGBT"İ"
İnterseksin "İ"si
19 Ekim 2013
/haber/interseksin-i-si-150659
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İnterseks yapılanmasına müzahir şahıslar”
16 Temmuz 2025
/haber/lezbiyen-gay-biseksuel-trans-ve-interseks-yapilanmasina-muzahir-sahislar-309503
BM İNSAN HAKLARI KONSEYİNDE KABUL EDİLDİ
BM interseks bireylerin insan haklarını korumaya yönelik tarihsel bir karar aldı
4 Nisan 2024
/haber/bm-interseks-bireylerin-insan-haklarini-korumaya-yonelik-tarihsel-bir-karar-aldi-293909
“İntersekslere yapılan rıza dışı tıbbi müdahaleler travmalara yol açıyor”
13 Kasım 2023
/haber/intersekslere-yapilan-riza-disi-tibbi-mudahaleler-travmalara-yol-aciyor-287806
“ÇEŞİTLİLİĞİN PARÇASIYIZ”
Bugün Uluslararası İnterseks Farkındalık Günü
26 Ekim 2022
/haber/bugun-uluslararasi-interseks-farkindalik-gunu-269063
ADALET ATLASI 2. SEZON YAYINDA
Trans ve interseks çocuklar nasıl yok sayılıyor?
25 Şubat 2022
/haber/trans-ve-interseks-cocuklar-nasil-yok-sayiliyor-258289
İnterseks örgütlerinden BM’ye mektup: İntersekslerin beden özerkliklerine saygı duyun!
30 Eylül 2021
/haber/interseks-orgutlerinden-bm-ye-mektup-intersekslerin-beden-ozerkliklerine-saygi-duyun-251082
KAOS GL’DEN BİLGİ NOTU
İyi bir ilk adım: Almanya interseks ameliyatlarını yasakladı ancak yasal boşluklar var
6 Nisan 2021
/haber/iyi-bir-ilk-adim-almanya-interseks-ameliyatlarini-yasakladi-ancak-yasal-bosluklar-var-241987
Bugün İnterseks Farkındalığı Günü
26 Ekim 2015
/haber/bugun-interseks-farkindaligi-gunu-168662
"İntersekslere 'Normalleştirici' Tıbbi Müdahaleye Son"
28 Ekim 2014
/haber/intersekslere-normallestirici-tibbi-mudahaleye-son-159500
LGBT"İ"
İnterseksin "İ"si
19 Ekim 2013
/haber/interseksin-i-si-150659
Sayfa Başına Git