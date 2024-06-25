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DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Haziran 2024 12:50
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2024 12:53
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BM’den “internette nefret söylemi ve dezenformasyon” uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres, bilimsel gerçekler, insan hakları, halk sağlığı ve iklim kriziyle mücadele çabalarının saldırı altında olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM’den “internette nefret söylemi ve dezenformasyon” uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, internet ortamındaki nefret söylemi ve dezenformasyon ile küresel mücadeleye yönelik ilkelerin yer aldığı 5 maddelik yol haritasını duyurdu.

Guterres, “Nefret ve yalanların internette yayılması dünyamıza ciddi zararlar veriyor. Yanlış bilgilendirme, dezenformasyon ve nefret söylemi önyargıyı ve şiddeti körüklüyor” dedi.

Bilimsel gerçekler, insan hakları, halk sağlığı

Guterres, açıkladığı BM Küresel Bilgi Bütünlüğü İlkeleri’nin, “Toplumsal güven ve dayanışma, bağımsız, özgür ve çoğulcu medya, doğru teşvikler, şeffaflık ve araştırmalarla kamunun güçlendirilmesi” konularını kapsadığını söyledi.

Bilim, bilimsel gerçekler, insan hakları, halk sağlığı ve iklim kriziyle mücadele çabalarının saldırı altında olduğunu söyleyen Guterres, bilgi bütünlüğüne yönelik tehditlerin yeni olmadığını ancak yapay zeka teknolojilerinin güçlendirdiği dijital platformlarda “benzeri görülmemiş bir hızla çoğaldığını” dile getirdi.

Antonio Guterres, bilgi kirliliğinin BM'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini" ulaşılmaz hale getirerek sosyal uyumu baltaladığını vurguladı.

Aşılar ve diğer tıbbi konularda dezenformasyon

İnternetteki bilgi kirliliğinden kaynaklı hasarın, dijital dünyanın çok ötesine geçerek dünyadaki milyarlarca insanı etkilediğini dile getiren Guterres, “Aktivistler, savunucular, araştırmacılar, bilim insanları ve liderler taciz ediliyor, sindiriliyor. Aşılar ve diğer tıbbi konular hakkında yalanların yayılmasıyla hayatlar tehlikeye giriyor” diye konuştu.

“Teknoloji şirketleri sorumluluğu üstlenmeli”

Hükümetleri, teknoloji sektörünü ve diğer paydaşları, çalışanlarını ve müşterilerini dinlemeye ve onlara yanıt vermeye çağıran Guterres, şunları söyledi:

“Öncelikle büyük teknoloji şirketlerinin sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor. Ürünlerinizin insanlara ve topluluklara verdiği zararı kabul edin. Dünyanın her yerindeki insanlara ve toplumlara verilen zararı azaltma gücüne sahipsiniz. Dezenformasyon ve nefretten kazanç sağlayan iş modellerini değiştirme gücüne sahipsiniz.”

Guterres, reklam ve halkla ilişkiler sektörünün aktörlerine de seslenerek, “Zararlı içerikten para kazanmayı bırakın. Bilgi bütünlüğünü güçlendirin, markanızı koruyun, kazancınızı artırın” tavsiyelerinde bulundu.

İklim krizinde dezenformasyon

Özellikle iklim krizi konusunda koordineli dezenformasyon kampanyalarıyla BM'nin iklim krizine yönelik mücadelesinin baltalanmaya çalışıldığına dikkati çeken Guterres, "Halkla ilişkiler ajansları, insanları yanıltmayan ve gezegenimizi yok etmeyen müşterilerle çalışın" şeklinde konuştu.

Guterres, medya kuruluşlarına da "editöryal standartların yükseltilmesi, kaliteli gazetecilik yapılması ve çözümün parçası olacak reklam verenlerin bulunması" çağrısı yaptı.

(AS)

nefret söylemi dezenformasyon
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/haber/bm-guvenlik-konseyi-nefret-soylemi-catismayi-tetikleyebilir-280355
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/yazi/sanal-dunyadan-gercek-hayata-nefret-soylemi-ve-cocuklar-270922
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