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DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Ağustos 2024 10:52
 ~ Son Güncelleme: 17 Ağustos 2024 10:53
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BM’den Gazze’de “sivillerin korunması” çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, İsrail ordusunun dün sabah verdiği yeni tahliye emrinden, Deyr el-Belah, Han Yunus ve El-Mevasi'nin bazı kısımlarında yaşayan 170 bin kişinin etkilendiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM’den Gazze’de “sivillerin korunması” çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'in Kudüs ziyaretine ilişkin bilgi verdi.

Haq, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarıyla ilgili BM Koordinatörü'nün, "Bu kabusun sona ermesi uzun zamandır bekleniyor" dediğini aktardı:

"Tor Wennesland, tüm tarafları sivillerin korunmasına öncelik vermeye, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapmaya ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararına uygun olarak hükümlerini gecikmeden veya koşulsuz olarak uygulamaya çağırdı."

Sözcü Yardımcısı, Wennesland'ın, ABD, Mısır ve Katar liderlerinin "arabulucu olarak gösterdiği ısrardan" ve her iki tarafa yaptıkları ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması çağrılarından "cesaret aldığını" ifade etti.

Çocuk felci aşısı için çağrı

Haq, ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Gazze'deki çocuk felci virüsünü önlemek için acil aşı kampanyası çağrısını hatırlatarak, Dünya Sağlık Örgütünün muhtemelen ağustos sonu veya eylül başında başlayacak şekilde "iki aşamalı bir kampanya" yürütmeyi planladığını kaydetti.

“Tahliye emri, insani bölgeyi yüzde 11 daha daralttı”

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine dayanarak, İsrail ordusunun dün sabah verdiği yeni "tahliye emriyle", Gazze'de belirlenen "insani bölge" alanının yüzde 11 daha daraldığı bilgisini paylaştı.

Haq, İsrail'in son "tahliye emrinden", Deyr el-Belah, Han Yunus ve El-Mevasi'nin bazı kısımlarında yaşayan tahmini 170 bin kişinin etkilendiğini belirtti.

Sözcü Yardımcısı Haq, İsrail'in, Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyinde sadece ağustos ayı içinde 10 binlerce insanı etkileyen "8 tahliye emri" verdiğinin altını çizdi.

10 kişiden 9'u göçe zorlandı

İsrail ordusu, zorla yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinlinin kaldığı ve "insani bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'nin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurarak bu bölgelerin boşaltılmasını istemişti.

BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.

Gazze içinde sürekli göç etmek zorunda kalan Filistinliler, saldırıların yanı sıra gıdaya ulaşmada sorun yaşıyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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