ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 11:08
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2024 11:10
2 dk Okuma

BM’den Gazze ve Batı Şeria için yardım çağrısı

“İsrailli güçlerin, kuzeye dönüşe izin verdiğine ilişkin haberler çıktı. Hatta bazı insanlar telefonla aranarak kuzeye dönebilecekleri yönünde bilgilendirdi. Binlerce kişi burada sıraya girince İsrail ordusu ateş açtı.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM’den Gazze ve Batı Şeria için yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, Gazze ve Batı Şeria için 2,8 milyar dolar yardım çağrısında bulunacaklarını açıkladı.

De Domenico, insani yardım çalışanlarının ellerinden geleni yapmaya çalıştığını ancak yerinden edilme ve kıtlıkla mücadele konusunda yapabilecekleri çok şey olmadığını belirterek, güvensizliğin en büyük sorun olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Kıtlığın gıda, hijyen, su ve sağlık tesislerinin tümünün yokluğu nedeniyle ortaya çıktığına işaret eden de Domenico, "Belirsizlik, Gazze halkının her gün yüzleştiği bir gerçek" dedi.

“İsrail, 'kuzeye gidin' dedi sonra vurdu”

De Domenico, Gazze'nin güneyine gelen ailelerin 7 kere yerinden edildiğini söyledi:

“2 gün önce binlerce kişinin kuzeye gitmek için sıraya girdiğini gördük. İsrailli güçlerin, kuzeye dönüşe izin verdiğine ilişkin haberler çıktı. Hatta bazı insanlar telefonla aranarak kuzeye dönebilecekleri yönünde bilgilendirdi. Binlerce kişi burada sıraya girince İsrail ordusu ateş açtı.”

De Domenico, hala olayı anlamaya çalıştıklarını kaydetti.

İnsani yardımın "farklı stratejik kombinasyonlarla" engellendiğini belirten de Domenico, erişim engeli, geciktirme ya da başka sorunların sürekli ortaya çıktığını söyledi.

“Gazze'de ayakta kalabilen tek bir üniversite yok”

Andrea De Domenico, İsrail'in Han Yunus saldırısının ardından hemen hemen her şeyin yıkıldığına dikkati çekerek, "Okulların çoğu yok edildi. Gazze'de ayakta kalabilen tek bir üniversite yok. Okullara yönelik sistematik bir saldırı görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bunun öğrencilerin yıllarca eğitim alamayacağı anlamına geldiğini belirten de Domenico, "Eğitimi korumanın önemi çok büyük. Eğitim gelecek için ümittir" dedi.

“Şifa Hastanesi tamamen işlevsiz hale getirildi”

De Domenico, hastanelere yönelik saldırıların da endişe verici olduğunun altını çizerek, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik baskınının ardından BM ekiplerinin buraya gittiğini, adeta "terör sahnesiyle" karşılaştıklarını kaydetti.

Hastanenin tamamen işlevsiz hale getirildiğini aktaran de Domenico, çok sayıda cesedin kayıp olduğunu, insanların öldürülen yakınlarını teşhis edemediğini, ayakkabılarından tanımaya çalıştığını bildirdi.

Batı Şeria

İşgal altındaki Batı Şeria hakkında da konuşan de Domenico, geçen cumadan beri durumun iyice kötüleştiğini, yerleşimcilerin 17 köye saldırı düzenlendiğini aktardı.

De Domenico, İsrailli güçlerin yerleşimcileri koruduğunun ya da onlara direkt destek verdiğinin görüldüğünü belirterek, 7 Ekim 2023'ten bu yana yerleşimcilerin Batı Şeria'da 781 saldırı düzenlediğini söyledi.

“İnsani yardım” çağrısı

De Domenico, yarın Gazze ve Batı Şeria için insani yardım çağrısını açıklayacaklarını dile getirerek, "Gazze ve Batı Şeria'daki 3 milyon insanı desteklemek için 2,8 milyar dolar yardım çağrısında bulunacağız" dedi.

Yardımların yüzde 90'ının Gazze'ye gideceğini aktaran de Domenico, ilk etapta 4 milyar dolarlık yardım çağrısı yapmayı planladıklarını ancak yardım dağıtım kabiliyetlerinin kısıtlı olması nedeniyle rakamı düşürdüklerini kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Gazze’nin kuzeyindeki 730 bin Filistinli sağlık hizmetinden yoksun
Bugün 16:11
/haber/gazzenin-kuzeyindeki-730-bin-filistinli-saglik-hizmetinden-yoksun-294408
“Gazze'deki okulların yüzde 80’inden fazlası yıkıldı veya hasar gördü”
Bugün 15:18
/haber/gazze-deki-okullarin-yuzde-80inden-fazlasi-yikildi-veya-hasar-gordu-294407
Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 8 bin 270 Filistinli gözaltına alındı
Bugün 12:27
/haber/bati-seria-ve-dogu-kuduste-8-bin-270-filistinli-gozaltina-alindi-294390
Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir haftada 75 Filistinli öldürüldü
Bugün 11:22
/haber/nusayrat-multeci-kampinda-bir-haftada-75-filistinli-olduruldu-294383
İsrail, Batı Şeria’da yerleşim kurmak için 64 dönüm araziye el koyuyor
17 Nisan 2024
/haber/israil-bati-seriada-yerlesim-kurmak-icin-64-donum-araziye-el-koyuyor-294330
İsrail, çocuk parkına saldırdı
17 Nisan 2024
/haber/israil-cocuk-parkina-saldirdi-294322
Filistin'in BM'ye tam üyeliği oylamaya sunulacak
17 Nisan 2024
/haber/filistin-in-bm-ye-tam-uyeligi-oylamaya-sunulacak-294320
İSRAİL SALDIRILARININ 193. GÜNÜ
Gazze'de can kaybı 33 bin 843'e yükseldi
16 Nisan 2024
/haber/gazze-de-can-kaybi-33-bin-843-e-yukseldi-294285
BM ARAŞTIRMA KOMİSYONU
“Gazze'deki abluka, hayal edilemeyecek bir insani felakete yol açtı”
16 Nisan 2024
/haber/gazze-deki-abluka-hayal-edilemeyecek-bir-insani-felakete-yol-acti-294275
ilgili haberler
Gazze’nin kuzeyindeki 730 bin Filistinli sağlık hizmetinden yoksun
Bugün 16:11
/haber/gazzenin-kuzeyindeki-730-bin-filistinli-saglik-hizmetinden-yoksun-294408
“Gazze'deki okulların yüzde 80’inden fazlası yıkıldı veya hasar gördü”
Bugün 15:18
/haber/gazze-deki-okullarin-yuzde-80inden-fazlasi-yikildi-veya-hasar-gordu-294407
Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 8 bin 270 Filistinli gözaltına alındı
Bugün 12:27
/haber/bati-seria-ve-dogu-kuduste-8-bin-270-filistinli-gozaltina-alindi-294390
Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir haftada 75 Filistinli öldürüldü
Bugün 11:22
/haber/nusayrat-multeci-kampinda-bir-haftada-75-filistinli-olduruldu-294383
İsrail, Batı Şeria’da yerleşim kurmak için 64 dönüm araziye el koyuyor
17 Nisan 2024
/haber/israil-bati-seriada-yerlesim-kurmak-icin-64-donum-araziye-el-koyuyor-294330
İsrail, çocuk parkına saldırdı
17 Nisan 2024
/haber/israil-cocuk-parkina-saldirdi-294322
Filistin'in BM'ye tam üyeliği oylamaya sunulacak
17 Nisan 2024
/haber/filistin-in-bm-ye-tam-uyeligi-oylamaya-sunulacak-294320
İSRAİL SALDIRILARININ 193. GÜNÜ
Gazze'de can kaybı 33 bin 843'e yükseldi
16 Nisan 2024
/haber/gazze-de-can-kaybi-33-bin-843-e-yukseldi-294285
BM ARAŞTIRMA KOMİSYONU
“Gazze'deki abluka, hayal edilemeyecek bir insani felakete yol açtı”
16 Nisan 2024
/haber/gazze-deki-abluka-hayal-edilemeyecek-bir-insani-felakete-yol-acti-294275
Sayfa Başına Git