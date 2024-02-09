BM’den Gazze için ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Gazze’deki İsrail saldırılarına dair konuştu.

Guterres, İsrail'in, Refah kentine yönelik saldırılarına dair, Gazze halkının yarısının Refah'a itildiğini, Gazze halkının oraya istediği için gitmediğini, mecbur bırakıldıklarını söyledi ve "Han Yunus ve Gazze'nin diğer taraflarında gördüğümüz korkunç trajedi, Refah'ta da olmadan insani ateşkes sağlanmalıdır" dedi.

Guterres, "İsrail ordusunun, Gazze'deki nüfusun sıkıştığı Refah'a odaklandığı yönündeki raporlardan dolayı özellikle endişe duyuyorum. Gidecek hiçbir yerleri yok ve umutları yok" diye konuştu.

Refah'ta insanların geçici barınaklarda, sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Guterres, “Derhal insani ateşkese ihtiyaç var” dedi.

Tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısı

AA’nın haberine göre Guterres, İsrail hükümetinin kendisine yönelttiği eleştiriler hakkında "Ben her zaman İsrail'in güvenlik ve barış içinde yaşamasını destekleyeceğim. Yahudi düşmanlığıyla her zaman kararlı şekilde savaştım ancak Filistin halkının da kendi devleti olması ve işgalin sonlanması için de kararlı şekilde çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Hamas saldırılarını kınadığını ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptığını anımsatan Guterres, "Ancak İsrail hükümetinin, yerleşim yerleri ve iki devletli çözümü baltalayan bazı politikalarını desteklemiyorum. Gazze'de askeri operasyonların yürütülme şeklinin kabul edilemez olduğunu da ifade ettim" açıklamasında bulundu.

UNRWA-Hamas iddiaları

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarına ilişkin İsrail iddialarıyla ilgili Guterres, çok yüksek riskli bir durum olduğunu ve bu nedenle 12 kişinin görevine son verme kararı aldığını aktardı.

Guterres, bunu Ajansın çıkarı için yaptığına işaret ederek, soruşturmanın hemen başlatıldığını söyledi.

"Eğer hata yaptıysam bu gelecekte düzeltilir" diyen Guterres, iddiaların suça dahil olmakla alakalı olduğunu ve hemen harekete geçmeme riskini göze almadığını kaydetti.

Guterres, kendisinin de basında, "İsrail ordusunun, bilgileri BM'yle paylaşma taraftarı olmadığına" ilişkin haberler gördüğünü ve şaşırdığını, kendisinin harekete geçmeyeceğini düşündüklerini okuduğunu da belirterek, "İsrail hükümetinin, Hamas'ın BM'ye dahil olduğuna ilişkin her türlü iddiasını ciddiye alacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.

“Yardım operasyonları engelleniyor”

"Askeri operasyonlardan kaynaklanan ölüm ve yıkımın yanı sıra açlık ve hastalık da Gazze'deki Filistinlileri etkiliyor" diyen Guterres, "bazı sınırlı adımlara rağmen insani yardım operasyonlarının erişiminin engellendiğini, geciktirildiğini ve hedef alındığını" belirtti.

Genel Sekreter Guterres, Gazze'ye yardım taşıyan BM konvoylarından birinin bu hafta başında İsrail donanma topçularının ateş açması sonucu hasar gördüğü bilgisini paylaşarak, ocak ayında Gazze'nin kuzeyine gönderilmesi planlanan 61 yardım konvoyundan sadece 10'unun varış noktasına ulaşabildiğini kaydetti.

Guterres, "İnsani erişimin engellenmesi, sivillere yönelik insani yardımın engellenmesi anlamına gelir" dedi.

“UAD kararları uygulanmalı”

BM Genel Sekreteri Guterres, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında İsrail'e karşı geçici tedbir kararı vermesine ilişkin soruya cevaben, UAD'nin kararlarını tümüyle desteklediklerini ve tüm üyelerin kararlara uymak zorunda olduğunu belirtti.

UAD'nin aynı zamanda kararlar uygulanmazsa harekete geçme kabiliyetine de inancının tam olduğunu dile getiren Guterres, Gazze halkıyla ise tam dayanışma içinde olduğunu ve acilen insani ateşkes çağrısı yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)