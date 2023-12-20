BM’den AB’ye Gazze çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, 1994 Ruanda Soykırımı için kurbanları anma açıklaması yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, “Gazze'de soykırımın önlenmesi için tüm yetkilerini kullanması” çağrısı yaptı.

Von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ruanda'da 1994'te Tutsilere karşı yapılan soykırımın kurbanlarını anarak, "Her ne kadar geçmiş asla unutulmamalıysa da Ruanda'nın modern ve birleşik bir ülke olarak parlak bir gelecek inşa etmeye hazır olduğunu" belirtti.

Von der Leyen'in mesajına X hesabından cevap veren BM Filistin Özel Raportörü Albanese de "Geçmişteki soykırımın kurbanlarını anmanın en iyi yolunun Gazze'de yapılmakta olan gibi başka bir soykırımı önlemek için tüm yetkilerini kullanmaktan geçtiğini" vurguladı.

Albanese, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e "Aksi halde bugünkü önemli anma açıklamanız samimiyetsiz gözükebilir." uyarısında bulundu.

BMGK'da oylama ikinci kez ertelendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için ikinci kez ertelendi.

İkinci kez ertelenen oylamanın, 20 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanıyor.

AA’nın edindiği bilgiye göre, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hazırlanan Gazze tasarısına ikna olmadı, destekleyen ülkeler ise bir kez daha konuya ilişkin sunulan tasarının veto edilmemesi için müzakereleri sürdürme kararı aldı.

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hala karar tasarısı üzerinde diğer aktörlerle birlikte çalışıyoruz. Ne noktada olduğumuzu şimdiden söyleyemem, bugün yürütülecek müzakerelere bir bakacağız" demişti.

“İnsani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim”

Karar tasarısında Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ediliyor.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri koruma görevini yerine getirmeleri çağrısı yapılan karar tasarısında, BM Genel Sekreteri'nden yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması isteniliyor.

BM'nin yardımların insani yardım olduğunu teyit etmesi ve yardımların türleri hakkında Filistin Yönetimi ve İsrail'e bilgi vermesi istenilen karar tasarısında, yardımların dağıtımı için gerekli yakıtın sağlanması çağrısına yer veriliyor.

Karar tasarısında tüm rehinelerin serbest bırakılması talep edilirken, her türlü uluslararası insancıl hukuk ihlali kınanıyor.

Ne olmuştu? BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ye mektup göndermişti. Guterres, "Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil" dedi. Bunun ardından 8 Aralık'ta BMGK'da yapılan oylamada Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı ABD tarafından veto edildi. ABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim'de de BMGK'da Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını da veto etti. BMGK'da 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)