DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 21.02.2026 09:45 21 Şubat 2026 09:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.02.2026 10:00 21 Şubat 2026 10:00
Okuma Okuma:  2 dakika

BM’den ABD ve İran’a ‘sorunları diplomasi yoluyla çözme’ çağrısı

Birleşmiş Milletler, ABD’nin İran’a olası saldırı hazırlıkları kapsamında bölgede artan askeri faaliyetler ile bunlara bağlı gergin söylemlerden “son derece endişeli” olduğunu yineledi.

BİA Haber Merkezi

BM’den ABD ve İran’a ‘sorunları diplomasi yoluyla çözme’ çağrısı
*BM Sözcüsü Stephane Dujarric. (Fotoğraf: UN Photo)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün (20 Şubat) günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Dujarric, İran’ın BM Daimi Temsilciliği’nin ABD’nin İran’a karşı güç kullanım tehdidi üzerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’na hitaben kaleme aldığı yazıyı aldıklarını teyit etti.

17 Şubat 2026

Mektubun BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul’a iletildiğini belirten Dujarric, şunları kaydetti:

“Size tekrar tekrar söyleyebilirim ki bölgede artan askeri faaliyetler, savaş oyunları, askeri donanma varlığı ve benzeri durumlar nedeniyle gördüğümüz gergin söylemlerden son derece endişeliyiz.”

Dujarric ayrıca, ABD ile İran’a sorunları diplomasi yoluyla çözme çağrısı yaptı.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, BM Genel Sekreteri Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığına mektup yazarak, ABD’nin İran’a karşı “güç kullanımı” yönündeki tehditlerinin sürdüğünü, bu durumun BM Antlaşması’nı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve bölgeyi yeni bir kriz ve istikrarsızlığa sürükleme riski taşıdığını dile getirmişti.

ABD-İran gerilimi

Tahran ile Washington arasında İran’ın nükleer programı konusunda dolaylı görüşmeler yürütülürken ABD, olası askeri saldırı için bölgeye askeri yığınak yapmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da dün düzenlenen Gazze Barış Forumu toplantısında, İran’la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini kaydederek “İran’la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur” ifadesini kullanmıştı.

İran ise Rusya ve Çin’le birlikte 19 Şubat’tan bu yana Umman Denizi ile Hint Okyanusu’nun kuzeyinde “Deniz Güvenlik Kuşağı” adlı askeri tatbikatı sürdürüyor. Üç ülkenin 2019’dan bu yana her yıl düzenlediği tatbikat, ABD’nin hem İran’la diplomatik temaslarını sürdürdüğü hem de bölgedeki askeri varlığını artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor.

(VC)

Birleşmiş Milletler abd-iran gerilimi Stephane Dujarric
ilgili haberler
İran, Çin ve Rusya'nın “Deniz Güvenlik Kuşağı” tatbikatı başladı
19 Şubat 2026
/haber/iran-cin-ve-rusya-nin-deniz-guvenlik-kusagi-tatbikati-basladi-316886
İran, Çin ve Rusya, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda askeri tatbikat yapacak
18 Şubat 2026
/haber/iran-cin-ve-rusya-umman-denizi-ve-hint-okyanusunda-askeri-tatbikat-yapacak-316837
İran-ABD görüşmesinde ilerleme sağlandı
17 Şubat 2026
/haber/iran-abd-gorusmesinde-ilerleme-saglandi-316817
Cenevre’de nükleer mesai: ABD ile İran yeniden masada
17 Şubat 2026
/haber/cenevrede-nukleer-mesai-abd-ile-iran-yeniden-masada-316806
Trump, İran’la ilk görüşmeyi ‘çok iyi’ olarak tanımladı
7 Şubat 2026
/haber/trump-iranla-ilk-gorusmeyi-cok-iyi-olarak-tanimladi-316460
