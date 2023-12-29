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Yayın Tarihi: 29 Aralık 2023 11:22
 ~ Son Güncelleme: 29 Aralık 2023 11:26
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BM yetkilisi, İsrail askerlerinin Gazze'de yardım konvoyuna ateş açtığını bildirdi

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM yetkilisi, İsrail askerlerinin Gazze'de yardım konvoyuna ateş açtığını bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Gazze'nin kuzeyinden dönen bir insani yardım konvoyuna İsrail askerlerince ateş açıldığını kaydetti.

İsrail'den açıklama yok

AA'nın haberine göre, söz konusu konvoyun İsrail ordusunca belirlenen güzergah üzerindeyken saldırıya uğradığına işaret eden White, saldırıda yaralanan olmadığını aktardı.

Saldırıda konvoydaki bir aracın hasar gördüğünü belirten White, "Yardım görevlileri asla hedef olmamalıdır" dedi. 

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(EMK)

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