BM yetkilisi, İsrail askerlerinin Gazze'de yardım konvoyuna ateş açtığını bildirdi
İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Gazze'nin kuzeyinden dönen bir insani yardım konvoyuna İsrail askerlerince ateş açıldığını kaydetti.
İsrail'den açıklama yok
AA'nın haberine göre, söz konusu konvoyun İsrail ordusunca belirlenen güzergah üzerindeyken saldırıya uğradığına işaret eden White, saldırıda yaralanan olmadığını aktardı.
Saldırıda konvoydaki bir aracın hasar gördüğünü belirten White, "Yardım görevlileri asla hedef olmamalıdır" dedi.
İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
(EMK)