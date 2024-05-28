BM yetkilileri, İsrail’in Refah’taki kampa saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun önceki akşam Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyla ilgili, "Bu dehşet sona ermeli" dedi.

Guterres, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İsrail saldırısı sonucu ölümcül çatışmadan kaçmaya çalışan masum sivillerin öldüğünü belirtti, saldırıyı kınadı.

Guterres, Gazze'de güvenli hiçbir yer olmadığını söyledi.

BM yetkilileri: Saldırılar durdurulmalı

Birleşmiş Miller (BM) Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Catherine Russel ve BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Grifftihs de kampa yönelik saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

Francis, Russel ve Griffiths, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'ye son büyük saldırısıyla ilgili mesaj paylaştı.

BM Genel Kurul Başkanı Francis, X'teki kurumsal hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Refah'a yönelik saldırısında dehşete düştüm; bildirildiğine göre barınak ve güvenlik bulma umudundaki en az 45 kişi öldü" diye yazdı.

"İsrail'i UAD'nin (Uluslararası Adalet Divanı) emirlerine uymaya çağırıyorum" diyen Francis, Gazze'de "siviller için güvenli bir yer kalmadığını" belirtirken saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

UNICEF Başkanı Russel da, aynı platformdaki paylaşımında, "Refah'ta bombalanan çadırlardan çıkan yanmış çocuk ve ailelerin görüntüleri hepimizi şok ediyor. Derme çatma çadırlarda barınan çocukların öldürüldüğü yönündeki haberler vicdana sığmaz" ifadelerine yer verdi.

Russel, "7 aydan fazla bir süredir, binlerce çocuğun ölmesine veya yaralanmasına neden olan bu trajediye tanık olduk" diye yazdı.

“Bu tür bir cezasızlık devam edemez”

BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths X'te, Gazze'deki mülteci kampına yapılan saldırı hakkında, "İsrail'in Refah'a düzenlediği hava saldırısında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin diri diri yakıldığı bildirildi" dedi.

"Bu tür bir cezasızlık devam edemez" diyen Griffiths, sivillerin korunarak onlara "güvenli bir yer sağlanması" ve "yardımların ulaşmasına izin verilmesi" yönünde çağrıda bulundu.

Martin Griffiths, İsrail'in Gazze'ye yaptığı son saldırıyla ilgili yaptığı ikinci açıklamada, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını "defalarca" söylediklerini hatırlattı.

BM'nin internet sayfasından dün paylaşılan açıklamada Griffiths, şunları söyledi:

"Refah'a yapılacak askeri operasyonun katliamla sonuçlanabileceği uyarısını da yapmıştık. Sonuçlarını bu kesinlikle kabul edilemez saldırıda gördük. Saldırının Gazze halkı açısından bir savaş suçu mu yoksa trajik bir hata mı olduğu konusunda hiçbir tartışma yok. Dün gece yaşananlar en son ve muhtemelen en acımasız iğrençlikti. Buna hata demek, ölenler, acı çekenler ve hayat kurtarmaya çalışanlar için hiçbir şey ifade etmeyen bir mesajdır."

Netanyahu: “Trajik terslik”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırıyı “trajik terslik” olarak niteledi, saldırıyı araştırdıklarını söyledi.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde Netanyahu'nun genel kurula hitabı sırasında, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları pankartlarla eylem yaptı.

Meclis'te ziyaretçilerin bulunduğu kısımda pankart açan İsrailliler, esirlerin yüzlerinin bulunduğu bir pankartta "Gözlerinin içine bakın" yazısıyla Netanyahu'ya tepki gösterdi.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid de Meclis'teki konuşmasında, Netanyahu'ya "Başbakan olarak kalamazsınız, çünkü gerçekte başbakan değilsiniz. Hükümetinizdeki aşırılık yanlılarının rehinesisiniz" dedi, Netanyahu'nın İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in etkisinde kaldığını belirtti.

Beyaz Saray: Görüntüler içler acısı

İsrail'in Refah'a yönelik saldırısına ilişkin AA muhabirinin sorusuna yanıt veren ve adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, saldırıda sivillerin hayatlarını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.

ABD'li sözcü, "Refah'ta İsrail ordusunun dün gece onlarca masum Filistinliyi öldüren hava saldırısının ardından ortaya çıkan yıkıcı görüntüler içler acısı" dedi.

İsrail'in Hamas'ın peşine düşme hakkına sahip olduğunu ve saldırıda iki Hamas üyesinin de öldürüldüğünü kaydeden sözcü, "Ancak İsrail'in sivilleri korumak için mümkün olan her önlemi alması gerektiği konusunda açık ve net olduk. Olayla ilgili ne olduğunu anlamak üzere İsrail ordusu ve diğer ortaklarla aktif şekilde görüşüyoruz" dedi.

Ne olmuştu? BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti. İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına önceki gece saldırı düzenledi, saldırıda en az 44 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" dedi. Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

(AS)