BM: Yeryüzündeki cehennem Gazze'ye geri döndü
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Guterres, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de çatışmalara verilen "insani ara"nın yenilenmesinin mümkün olacağını umduğunu, çatışmaların yeniden başlamasının, gerçek bir insani ateşkesin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.
İsrail: Gazze’de “insani ara” sona erdi
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke de "Yeryüzündeki cehennem Gazze'ye geri döndü. Savaş değil, 'insani ara' yeniden başlamalı" dedi.
BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında konuşan Laerke, "insani ara"nın ardından Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlamasıyla ilgili "Yeryüzündeki cehennem Gazze'ye geri döndü. Savaş değil, 'insani ara' yeniden başlamalı" diye konuştu.
Volker Türk: İsrailli liderlerin açıklamaları endişe verici
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Gazze'de çatışmaların yeniden başlaması felakettir. Ateşkesin sağlanması için taraflara, çabaların acilen iki katına çıkarılması çağrısında bulunuyorum" dedi.
Türk, Gazze'de İsrail'in askeri operasyonlarının yeniden başlamasına ilişkin açıklama yayımladı: "İsrailli siyasi ve askeri liderlerin, (Gazze'ye yönelik) saldırıları genişletmeyi ve yoğunlaştırmayı planladıkları yönündeki son açıklamaları oldukça endişe verici."
7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce kişinin öldürüldüğünü vurgulayan Türk, bugün binlerce kişinin aynı kaderle karşı karşıya olduğunu belirtti, "Diğer insanlar ise Gazze'nin zaten aşırı kalabalık ve sağlıksız bölgelerine zorla göç ettirilme tehlikesiyle karşı karşıya. Durum, krizin ötesinde" dedi.
Uluslararası insancıl hukuka göre "işgalci güç" olarak İsrail'in Gazze'deki nüfusun gıda, su ve tıbbi bakım gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlaması gerektiğinin altını çizen Türk, "Tüm taraflara, ihtiyaç sahibi sivillere yönelik insani yardımın Gazze genelinde hızlı ve engelsiz geçişine izin vermeleri ve bunu kolaylaştırma yükümlülüklerini hatırlatıyorum" diye konuştu.
Volker Türk, şiddete derhal son verilmesi, geriye kalan tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde geniş alan etkisine sahip silahların kullanılmaması çağrısında bulundu.
Hamas: İsrail tekliflerimizi reddetti
Hamas, Gazze'de "insani ara"nın uzatılması için yaptıkları tüm teklifleri İsrail'in reddettiğini duyurdu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "insani ara"nın uzatılması ve diğer rehinelerin de serbest bırakılması için gece boyu müzakerelerin sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, yaşlıların yanı sıra İsrail'in Gazze saldırılarında ölen İsraillilerin cesetlerinin teslim edilmesinin de teklif edildiği belirtildi.
İsrail'in, "saldırıları yeniden başlatma konusunda önceden aldığı bir karar olduğu için bu teklifleri kabul etmediğine" işaret edilen açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların yeniden başlamasından İsrail'in sorumlu olduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, "Gazze'de siyonist savaş suçlarından İsrail'e tam destek veren ABD yönetimi ve ABD Başkanı Joe Biden'in sorumlu olduğu" ifade edildi.
Hamas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in dünkü ziyaretinin ardından İsrail'e yeniden yeşil ışık yakıldığı ve yeni planların ABD tarafından onaylanmasıyla saldırıların tekrar başlayacağının ilan edildiği değerlendirmesinde bulundu.
İsrail: Hamas'ı yok etmeli ve Gazze Şeridi'ne dönmeliyiz
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nin işgal edilmesi çağrısında bulundu.
Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze saldırılarına ara vermeden devam etmesini istedi. Gazze'nin işgal edilmesi çağrısı yapan Ben-Gvir, "Gazze'yi tüm gücümüzle ezmeli, Hamas'ı yok etmeli ve Gazze Şeridi'ne dönmeliyiz" dedi.
Ben-Gvir, İsrail ile Hamas arasında varılan ve bu sabah sona eren "insani araya" tepki göstermişti.
İsrailli Bakan, Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlanmaması halinde Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde de bulunmuştu.
İsrail ordusu, 7 günlük "insani aranın" ardından bu sabah Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başladı.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
(AS)