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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 08:34
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 08:35
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BM: Yemen’de bu yıl 75 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, yerinden edilmelere sebep olarak Yemen hükümetine bağlı ordu ile Husiler arasındaki çatışmaların tırmanması ve sert hava koşullarını işaret etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: Yemen’de bu yıl 75 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Yemen'de 2024'ün başından bu yana 75 bin 600’den fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

UNFPA'nın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yerinden edilmelere sebep olarak Yemen hükümetine bağlı ordu ile Husiler arasındaki çatışmaların tırmanması ve sert hava koşulları gösterildi.

UNFPA'nın açıklamasında, Yemen'deki Birleşmiş Milletler hızlı müdahale mekanizmasının, 18 ilde yerinden edilenlerin yüzde 96'sına acil yardım sağladığı, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik destek ve hizmetlerini sürdürmek için 2024'te 70 milyon dolar değerinde fon sağlamayı hedefledikleri ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 15 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine (BMGK) verdiği brifingde, Yemen'de çeşitli cephelerde çatışmaların tırmandığını açıklamış ve "yükselişin devam etmesi durumunda Yemen ve bölge için ciddi sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulunmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki ABD destekli koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AS)

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/haber/dso-yemende-17-8-milyon-kisinin-saglik-destegine-ihtiyaci-var-290933
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