ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2024 10:30
 ~ Son Güncelleme: 2 Ağustos 2024 10:34
2 dk Okuma

BM: Yemen'de bu yıl 158 bin kişi selden etkilendi

Birleşmiş Milletler Yemen İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, ülkede sel nedeniyle bu yıl 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: Yemen'de bu yıl 158 bin kişi selden etkilendi
Fotoğraf: AA arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Yemen'de 2024 yılında meydana gelen sellerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yemen'de yaşanan şiddetli yağışların yol açtığı selden, 2024'ün başından 28 Temmuz'a kadar 158 binden fazla kişinin etkilendiği" ifade edildi.

OCHA: Yemen’de 2 milyon insan yardımdan mahrum
OCHA: Yemen’de 2 milyon insan yardımdan mahrum
25 Kasım 2022

Ülkede sel nedeniyle bu dönemde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, "insani yardım ortaklarının, ülke genelinde en savunmasız grupların ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalıştığı" kaydedildi.

DSÖ: Yemen’de her yıl 1 milyon kişi sıtmaya yakalanıyor
DSÖ: Yemen’de her yıl 1 milyon kişi sıtmaya yakalanıyor
24 Nisan 2023

75 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Yemen'de 2024'ün başından bu yana 75 bin 600’den fazla kişinin yerinden edildiğini açıklamıştı.

UNFPA, yerinden edilmelere sebep olarak Yemen hükümetine bağlı ordu ile Husiler arasındaki çatışmaların tırmanmasını ve sert hava koşullarını gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 15 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine (BMGK) verdiği brifingde, Yemen'de çeşitli cephelerde çatışmaların tırmandığını açıklamış ve "yükselişin devam etmesi durumunda Yemen ve bölge için ciddi sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulunmuştu.

Husiler kimdir?
Husiler kimdir?
1 Kasım 2023

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki ABD destekli koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AS)

yemen'de iç savaş Yemen husiler
ilgili haberler
BM: Yemen’de bu yıl 75 binden fazla kişi yerinden edildi
31 Temmuz 2024
/haber/bm-yemende-bu-yil-75-binden-fazla-kisi-yerinden-edildi-298028
Husiler: İsrail’in Yemen'e saldırısı, Gazze’ye desteğimizi engelleyemeyecek
22 Temmuz 2024
/haber/husiler-israilin-yemen-e-saldirisi-gazzeye-destegimizi-engelleyemeyecek-297716
Yemen’de açlık tehlikesine karşı BM’den yardım talebi
18 Nisan 2024
/haber/yemende-aclik-tehlikesine-karsi-bmden-yardim-talebi-294397
DSÖ: Yemen’de 17,8 milyon kişinin sağlık desteğine ihtiyacı var
23 Ocak 2024
/haber/dso-yemende-17-8-milyon-kisinin-saglik-destegine-ihtiyaci-var-290933
Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen’e 18 hava saldırısı düzenledi
23 Ocak 2024
/haber/husiler-abd-ve-ingiltere-yemene-18-hava-saldirisi-duzenledi-290925
DSÖ: Yemen’de 7 ayda 413 kişi kızamıktan öldü
1 Eylül 2023
/haber/dso-yemen-de-7-ayda-413-kisi-kizamiktan-oldu-283440
DSÖ: Yemen’de her yıl 1 milyon kişi sıtmaya yakalanıyor
24 Nisan 2023
/haber/dso-yemen-de-her-yil-1-milyon-kisi-sitmaya-yakalaniyor-277715
ilgili haberler
BM: Yemen’de bu yıl 75 binden fazla kişi yerinden edildi
31 Temmuz 2024
/haber/bm-yemende-bu-yil-75-binden-fazla-kisi-yerinden-edildi-298028
Husiler: İsrail’in Yemen'e saldırısı, Gazze’ye desteğimizi engelleyemeyecek
22 Temmuz 2024
/haber/husiler-israilin-yemen-e-saldirisi-gazzeye-destegimizi-engelleyemeyecek-297716
Yemen’de açlık tehlikesine karşı BM’den yardım talebi
18 Nisan 2024
/haber/yemende-aclik-tehlikesine-karsi-bmden-yardim-talebi-294397
DSÖ: Yemen’de 17,8 milyon kişinin sağlık desteğine ihtiyacı var
23 Ocak 2024
/haber/dso-yemende-17-8-milyon-kisinin-saglik-destegine-ihtiyaci-var-290933
Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen’e 18 hava saldırısı düzenledi
23 Ocak 2024
/haber/husiler-abd-ve-ingiltere-yemene-18-hava-saldirisi-duzenledi-290925
DSÖ: Yemen’de 7 ayda 413 kişi kızamıktan öldü
1 Eylül 2023
/haber/dso-yemen-de-7-ayda-413-kisi-kizamiktan-oldu-283440
DSÖ: Yemen’de her yıl 1 milyon kişi sıtmaya yakalanıyor
24 Nisan 2023
/haber/dso-yemen-de-her-yil-1-milyon-kisi-sitmaya-yakalaniyor-277715
Sayfa Başına Git