BM: Yemen'de bu yıl 158 bin kişi selden etkilendi

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Yemen'de 2024 yılında meydana gelen sellerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yemen'de yaşanan şiddetli yağışların yol açtığı selden, 2024'ün başından 28 Temmuz'a kadar 158 binden fazla kişinin etkilendiği" ifade edildi.

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Ülkede sel nedeniyle bu dönemde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, "insani yardım ortaklarının, ülke genelinde en savunmasız grupların ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalıştığı" kaydedildi.

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75 binden fazla kişi yerinden edildi Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Yemen'de 2024'ün başından bu yana 75 bin 600’den fazla kişinin yerinden edildiğini açıklamıştı. UNFPA, yerinden edilmelere sebep olarak Yemen hükümetine bağlı ordu ile Husiler arasındaki çatışmaların tırmanmasını ve sert hava koşullarını gösterdi. Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 15 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine (BMGK) verdiği brifingde, Yemen'de çeşitli cephelerde çatışmaların tırmandığını açıklamış ve "yükselişin devam etmesi durumunda Yemen ve bölge için ciddi sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulunmuştu.

Husiler kimdir?

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki ABD destekli koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AS)