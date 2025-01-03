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HABER
Yayın Tarihi: 3 Ocak 2025 09:38
 ~ Son Güncelleme: 3 Ocak 2025 10:26
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BM'ye göre Esad rejiminin devrilmesinin ardından 115 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü

Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili sayıların, ülkelerin kamuoyu paylaşımlarına, Suriye'deki göç servisleriyle yapılan temaslara ve BMMYK ile ortakları tarafından yapılan sınır gözlemlerine dayandığı kaydedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görsel, bir sınır kapısı yakınında çekilmiş gibi görünüyor. Sağ tarafta, iki erkek bir metal kafes arabayı itiyor. Metal kafes arabanın içinde valizler ve diğer eşyalar düzenlenmiş şekilde yer alıyor. Sol tarafta siyah uzun bir kaban giymiş bir kadın telefonla konuşuyor ve yanında bir çanta taşıyor. Arka planda, "T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı" yazılı bir mobil ofis konteyneri ve Türkiye bayrağı dikkat çekiyor. Ayrıca uzakta dağlar ve açık alan görülüyor. Görsel, insanların sınır geçişi sırasında eşyalarını taşırken ve işlemlerini tamamlarkenki anlarını belgeliyor.
Mülteci geçişlerinin sürdüğü Cilvegözü sınır kapısı yakınları, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından komşu ülkelerdeki 115 binden fazla Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü bildirdi.

BMMYK, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre açıklamada, 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden 115 binden fazla kişinin Suriye'ye geri döndüğü bildirildi.

Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili sayıların, ülkelerin kamuoyu paylaşımlarına, Suriye'deki göç servisleriyle yapılan temaslara ve BMMYK ile ortakları tarafından yapılan sınır gözlemlerine dayandığı kaydedildi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Mülteci Mülteciler Suriye esad
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