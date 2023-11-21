BM yardım kuruluşları: "Gazze'de çocuk ölümlerinde 'trajik, önlenebilir artış' var"

BM Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Christian Lindmeier, BM Çocuk Fonu'nun (UNICEF) yerleşim bölgelerinde kitlesel bir salgın tehdidine yönelik kaygılarını yineledi: "Her gün yaklaşık 160 çocuk öldürülüyor."

UNICEF sözcüsü James Elder de, Cenevre'de gazetecilere verdiği demeçte, "Gazze'de küçüklerin su ve sıhhi tesisata erişimindeki kısıtlılık sürdüğü takdirde, tamamen önlenebilir çocuk ölümleri sayısında trajik bir artışla karşı karşıya kalacağız." dedi.

Elder, "Çocuklar arasındaki ölüm oranı iç bunaltıcı" dedi. "Gazze'de keder kol geziyor. Bu da ciddi bir uyarı: Yeterli yakıt ve su sağlanamazsa çocukların yaşam koşulları çöküntüye uğrayacak"

UNICEF sözcüsü, en az 30 İsrailli çocuğun hala "bu cehennem tablosu içinde bir yerde" rehin tutulduğunu ve ailelerinin "korkularından (ve) çektikleri eziyetten" kurtulmaları için derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Hastanenin tahliyesi planlandı

Cenevre'de gazetecilere konuşan DSÖ'den Lindmeier, "her 10 dakikada bir iki çocuğun yaralandığını", çatışma bölgelerinde sıkışan gençler ve ailelerinin "korkunç koşullarda öldüklerini söyledi.

BM sağlık ajansına göre, savaşın parçaladığı yerleşim bölgesinde her gün yaklaşık 180 bebek doğuyor. Hafta sonu yoğun bakımdaki 31 prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeğin tahliye edildiği Gazze Şehri'ndeki El-Şifa hastanesindeki bebeklerin 20'den fazlasının özel bakıma ihtiyacı var. Lindmeier, bebek sayısının başlangıçta 33 olduğunu, ancak ikisinin "bakım koşullarının eksikliği nedeniyle" öldüğünü söyledi.

Gazze'nin her yerinde, yerleşim bölgelerindeki hastane ve kliniklerin "yarısından daha azının" şu anda "herhangi bir kapasitede" çalıştığı korkunç durumun altını çizen DSÖ yetkilisi, kalan 200 hasta ve 50 sağlık çalışanını son çare olarak El-Şifa hastanesinden tahliye planlarının devam ettiğini söyledi.

Hastalar "kesin ölümle" karşı karşıya

"Bu insanların - doktorlar, hemşireler, hastalar - tahliye talepleri gerçekten son çare" diyen Lindmeir bunun "sahadaki durumun vahametini ifade ettiğini ve bunun dışındaki tek alternatifin kesin ölüm olduğunu düşündükleri şeyle yüzleşmek" anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

DSÖ sözcüsü, ancak bu tür tahliyelerin son derece karmaşık ve tehlikeli işlemler olduğunu, "Gazze'de daha güvenli bir yere ulaşmak için İsrail Ordusu ve Hamas ile koordinasyon gerektiğini" açıkladı.

Lindmeier, tahliye ekiplerinin "zamana, hazırlığa, özel ekipmana ve güvenli geçişe ihtiyaçları [olduğunu]" söyledi.

Hemen hiç su, yakıt, yiyecek yok

DSÖ'ye göre Gazze şu anda binlerce yaralı ve kritik hastayı barındırıyor. İshal ve solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıklar keskin bir artış gösterirken; su, yakıt, yiyecek, elektrik veya tıbbi malzeme hemen hiç yok.

Yerinden edilmiş kişilerin yaşadıkları barınaklarda bildirilen yaklaşık 72 bin üst solunum yolu enfeksiyonu vakasının yarısından fazlası beş yaşın altındaki çocuklar arasında, 49 bine yakın da ishal vakası bildirildi. 2021, 2022'de savaş öncesi aylık ortalama 2 bin vakaydı.

(AEK)