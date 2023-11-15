BM yardım kuruluşları: "Çarşamba öğle saatlerinde Gazze Şeridi'nde yardım son bulacak"

"7 Ekim'den bu yana hiç yakıt girişine izin verilmeyen Gazze Şeridi'nde, 2 milyonun üzerinde insanın insani yardıma erişimi kademeli olarak sona eriyor."

Çarşamba öğle saatlerinde BM insani yardımı duracak

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin 14 Kasım Salı günü UNRWA internet sayfasından yaptığı trajik uyarının süresi Çarşamba öğle saatlerinde dolmuş olacak.

UNRWA Gazze yöneticisi Thomas White, 13 Kasım Pazartesi günü, İsrail'in Gazze'ye yakıtın girişine izin vermemesi nedeniyle insani operasyonların 48 saat içinde duracağını açıklamıştı.

11 Ekim'den bu yana, İsrail'in elektrik iletimini kesmesi ve bölgedeki tek enerji santralinin gereksindiği yakıt stoklarının tükenmesi nedeniyle elektrik kesintileriyle boğuşuyordu.

Genel Komiser Lazzarini:

"Yakıt olmayınca daha çok insan ölecek"

Ajansın Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Salı günü yaptığı çağrıda şunları söyledi:

"UNRWA, üç hafta önce hızla tükenen yakıt stoklarının durumu ve bunun hayati operasyonlara etkileri konusunda alarm vermeye başlamıştı. O zamandan beri, yakıt kullanımına yoğun bir kısıtlama getirdik ve İsrail yetkilileriyle yakın eşgüdüm sayesinde erişilen sınırlı miktarda yakıtı Gazze Şeridi içinde depolayarak kullandık. "Depo şu anda boş. "Çok basit. Yakıt olmadıkça, Gazze'deki insani operasyon bitecek. Daha çok insan acı çekecek ve muhtemelen ölecek. "İnsani kuruluşların yakıt dilenmek ve yaşam desteğiyle çalışmak zorunda kalışlarına inanmak mümkün değil. "Savaşın başından beri yakıt, bir silahı olarak kullanılıyor ve bunun derhal son bulması gerek. "Tüm taraflara şimdi yakıtı kullanıma sunmaları ve insani yardımı politik veya askeri çıkar için kullanmaya son vermeleri çağrısında bulunuyorum."

UNRWA danışmanı: Büyük bir felaket geliyor

UNRWA medya danışmanı Adnan Ebu Hasna, ajansın operasyonlarının durdurulmasının, güvenli içme suyu temini ve Gazze'de yaşayanların içinde oldukları gıda güvenliği krizinin daha da kötüleşmesi anlamına geleceğini söyledi.

Kıtlık ve susuzluk kapıda

Yakıt kıtlığı nedeniyle UNRWA, Mısır'dan Gazze'ye insani yardım malzemeleri taşıyamayacak ve yerel fırınlar işlenecek un ve diğer hammaddelere ulaşamayacak, bu da potansiyel olarak tam bir kıtlığa yol açabilir.

Ebu Hasna ayrıca, atık su arıtma tesislerinin durdurulmasının büyük bir sağlık felaketine yol açabileceğini ve çevresel sonuçlara, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların benzeri görülmemiş bir yayılmasına neden olabileceğini belirtti.

Gazze'ye yakıt akışı başlayamıyor

Abu Hasna'ya göre, UNRWA, ABD, Avrupa Birliği ve İsrail ile yoğun iletişime karşın Gazze'ye yakıt akışının yeniden başlatılması konusunda bir anlaşmaya varılmasını sağlayamadı.

(AEK)