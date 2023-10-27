BM ve DSÖ: Gazze büyük bir tehlikenin eşiğinde, insani ateşkes gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında devam eden Filistin-İsrail Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını söyledi.

İsrail'in yoğun nüfuslu bölgelerde düzenlediği saldırıların sivil altyapıda büyük hasara ve sivil can kayıplarına yol açtığını belirten Shamdasani, bu durumun uluslararası insancıl hukukla bağdaştırılamayacağını ifade etti.

Gazze'de mahsur kalan 2,2 milyon kişinin "insani felaket"le karşı karşıya olduğunu kaydeden Shamdasani, "İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı toplu cezalandırmaya derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur" dedi.

Gazze için tehlikenin eşiği

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise yaptığı basın toplantısına, "Biz konuşurken Gazze'de insanlar ölüyor" sözleriyle başladı.

"Temel hizmetler çöküyor. İlaçlar tükeniyor. Yiyecek ve su tükeniyor" uyarılarını yapan Lazzarini, "Gazze sokakları kanalizasyonla dolup taşmaya başladı. Gazze büyük bir sağlık tehlikesinin eşiğinde, hastalık riskleri giderek artıyor" dedi.

En az 53 BM çalışanı öldürüldü

İhtiyaç duyulan şeyin nsani ateşkes olduğunu vurgulayan Lazzarini, bugün en az 53 BM çalışanının daha öldürüldüğünü teyit ettiklerini açıkladı:

"UNRWA çalışanları, hava saldırıları ve bombardımanlarla dolu bir gökyüzünün altında karanlıkta kutuları taşıyor ve kamyonları boşaltıyorlar. Gazze'deki meslektaşlarımız en karanlık saatlerinde, insanlığın yüzüdür" diye konuştu.

Peeperkorn: İnsani ateşkes gerekiyor

Basın toplantısına çevrim içi katılan Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Richard Peeperkorn ise İsrail'in saldırıları nedeniyle 1,4 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini kaydetti.

Peeperkorn, "Gazze'de yakıt, gıda, su ve tıbbi malzemeye sürekli erişim ve bunların güvenli geçişi için insani ateşkes gerekiyor" dedi.

İsrail'in "hastanelerin tahliye edilmesi" talebini iptal etmesi gerektiğini kaydeden Peeperkorn, sivillerin ve sağlık merkezlerinin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Kuvözdeki bebekler risk altında

Gazze'deki hastanelerdeki yakıt ve tıbbi malzeme eksikliğinin risk altındaki hastalar için büyük sorun oluşturduğuna işaret eden Peeperkorn, elektrik ve tıbbi malzeme sıkıntısının diyalize ihtiyacı olan 1000 böbrek hastasını, kuvözdeki 130 prematüre bebeği, 2000 kanser hastasını ve yoğun bakım ünitelerindeki solunum cihazlarına bağlı çok sayıda hastayı riske attığının altını çizdi.

Gazze'deki 35 hastaneden 23'ünün kısmen işlevsel durumda olduğunu belirterek, 12 büyük hastanede kritik fonksiyonların çalışır durumda olması için günlük 94 bin litre yakıta ihtiyaç olduğunu ifade etti.

(HA-NT)