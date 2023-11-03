BM uzmanları: Gazze'de soykırımı önlemek için zamanımız tükeniyor

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, İsrail'in 31 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği ve yüzlerce Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıya dikkat çekerek Gazze Şeridi için soykırım tehlikesi bulunduğuna dair uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) resmi internet sitesinde yer alan rapora göre, uzmanlar, "Filistin halkının ciddi bir soykırım riski altında olduğuna inanmaya devam ediyoruz" dedi.

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"Cebaliye saldırısı, savaş suçudur"

"Şimdi harekete geçme zamanıdır" diyen uzmanlar, "İsrail'in müttefikleri de sorumluluk taşımaktadır ve İsrail'in felakete yol açacak eylemlerini önlemek için hemen harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.

Hava saldırılarından duydukları "derin dehşeti" dile getiren uzmanlar, "İsrail'in Cebaliye Mülteci Kampı'ndaki bir konut kompleksine düzenlediği hava saldırısı uluslararası hukukun küstahça ihlali ve bir savaş suçudur. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin barındığı bir kampa saldırmak, orantılılık ve savaşçılar ile siviller arasındaki ayrım kurallarının tamamen ihlalidir" diye belirtti.

Kırılma noktası

"Tüm işaretler bir kırılma noktasına ulaştığımızı gösteriyor" uyarısında bulunan uzmanlar, "Gazze'deki durum felaket boyutuna ulaşmıştır" diyerek yetkililerin gıda, su, ilaç, yakıt ve temel ihtiyaç maddelerine duyulan ciddi ihtiyaç ve yaklaşan sağlık tehlikesi riski konusundaki uyarılarını anımsattı.

Uzmanlar, yakıt yokluğu ve üç haftadır devam eden bombardıman nedeniyle su altyapısının kesintiye uğramasının Gazze'deki nüfusun güvenli içme suyuna erişimini yok ettiğini söyledi.

Acil ateşkes çağrısı

Tüm tarafları uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran uzmanlar, "Yardımın en çok ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamak için insani ateşkes talep ediyoruz. Ateşkes aynı zamanda rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere iletişim kanallarının açılabileceği anlamına da gelmektedir" dedi.

"Tüm taraflara insani yardım ve tıbbi personel ile tesislerin uluslararası hukuk kapsamında korunduğunu hatırlatmak isteriz. Devletler savaş zamanlarında bu personelin güvenliğini ve korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Genel Sekreter'in de defalarca yinelediği gibi, İsrail ve Filistinli silahlı gruplar savaşların bile kuralları olduğunu unutmamalıdır."

"Zamanımız tükeniyor"

Gazze'deki Filistin halkının, özellikle de kadınlar, çocuklar, engelliler, gençler ve yaşlıların onlarca yıldır zorluklara ve yoksunluklara katlandığına dikkat çeken uzmanlar, "İsrail ve müttefiklerine derhal ateşkesi kabul etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Zamanımız tükeniyor" uyarısını yaptı.

(NT)