BM: Uluslararası insancıl hukuka yönelik ihmaller artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan, "Çocuklar ve Silahlı Çatışma: Çocukların İnsani Yardım Erişiminin Reddedilmesinin Sonuçlarının Ele Alınması" başlıklı toplantıda konuştu.

BM kayıtlarına göre 2022'in, 3 bin 941 vaka ile çocuklara insani erişimin reddedildiği en yoğun yıl olduğunu belirten Gamba, en fazla vakanın işgal altındaki Filistin toprakları, Yemen, Afganistan ve Mali'de kaydedildiğini ifade etti.

Gamba, "Yakında yayınlanacak 2024 raporumuz için de veriler, dünya çapında insani erişimin engellenmesi vakalarında şok edici bir artışa tanık olacağımızı gösteriyor. Uluslararası insancıl hukuka yönelik bariz ihmaller artmaya devam ediyor" dedi.

İnsani yardıma erişimin engellenmesinin çocukların refahı ve gelişimi üzerinde uzun süreli etkileri olduğuna işaret eden Gamba, tüm tarafları özellikle çocuklara yönelik güvenli, zamanında ve engelsiz insani erişime izin vermeye çağırdı.

“Gazze’de çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan öldü”

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban da silahlı çatışmalarda mahsur kalan çocukların durumu konusunda uyarıda bulundu.

Chaiban, Gazze'de, çocukların yaşam koşullarında şaşırtıcı derecede gerileme olduğunu, Gazze’nin kuzeyinde düzinelerce çocuğun son haftalarda yetersiz beslenme ve susuzluktan öldüğünü söyledi.

Gazze'de nüfusun yarısının felaket düzeyinde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Chaiban, "İnsani hizmetlere erişim eksikliği, daha büyük hassasiyetler yaratıyor ve diğer çocuk hakları ihlallerini artırıyor. İlk zarar görecek olanlar ve en uzun süreli insani sonuçlara katlanacak olanlar çocuklardır" dedi.

“Milyonlarca çocuğun gıdaya, suya, tıbbi bakıma ihtiyacı var”

Toplantıda konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield de dünyanın dört bir yanındaki çatışma bölgelerinde milyonlarca çocuğun acilen gıdaya, temiz suya, eğitime ve tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Greenfield, Gazze'de son birkaç ayda binlerce çocuğun yaralandığını, yetim kaldığını ve öldürüldüğünü belirterek, "Şu anda insani yardıma son derece ihtiyaç var ve yaklaşmakta olan bir kıtlığın etkisinin hafifletilmesi kolaylaştırılmalıdır" şeklinde konuştu.

“İnsani yardıma erişim engelleniyor”

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama da konuşmasında, "Virginia Gamba'nın verdiği brifingi çok dikkatli dinledim. Gazze'deki çocukların içinde bulunduğu vahim durum hakkında tek bir söz söylenmemiş olmasına hayret ettim" ifadesini kullandı.

Bendjama, Konsey'de konuşulan konuya önem verdiklerini kaydederek, insani yardıma erişimin engellenmesi sonucu Gazze'de çocukların vahim insani durumun ortasına bırakılmasının bunun en canlı örneği olduğunu vurguladı.

Filistin'deki "işgalci İsrail gücünün" aylarca kasıtlı olarak insani yardımlara erişimi engellediğini vurgulayan Bendjama, "Bu da korkunç insani sonuçlara, özellikle de çocukların yetersiz beslenme, açlık ve sağlık hizmeti eksikliği nedeniyle ölmesine neden oluyor. Hayatta kalacak olanlar da ömür boyu acısını çekecek, normal şekilde büyüyüp gelişemeyecek" dedi.

“İsrail, çocukların insani yardıma erişimini engelliyor”

Konseyde söz alan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da Gazze Şeridi'nde benzeri görülmemiş düzeyde bir insanı felaket yaşandığını belirterek, "İsrail, uluslararası yükümlülüklerini ihlal ederek Gazze'de çocukların insani yardıma erişimini engelliyor" diye konuştu.

Nebenzia, "6 aydır insani yardımın önüne her türlü engelin sistematik bir şekilde dikildiğini gözlemledik" dedi. Nebenzia, 200’e yakın insani yardım çalışanının İsrail hava saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

(AS)