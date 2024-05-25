BM: Uluslararası Adalet Divanı kararı bağlayıcı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze'deki saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiği kararının bağlayıcı olduğunu belirtti.

YENİ EK İHTİYATİ TEDBİRLER UAD, İsrail'in Refah'a yönelik tüm saldırı ve eylemlerini derhal durdurmasını emretti

Genel Sekreter sözcüsü Stephane Dujarric, “Genel Sekreter, BM Şartı ve mahkeme tüzüğü uyarınca Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının bağlayıcı olduğunu hatırlatmakta ve tarafların mahkemenin kararına gerektiği gibi uyacaklarına inanmaktadır” diye konuştu.

“İnsani bir ateşkes”

UAD’nin kararının BM’nin sahadaki yardım operasyonlarını kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağıyla ilgili bir soruyu cevaplayan Dujarric, “BM için işlerin kolaylaşmasının tek yolu askeri harekatın sona erdiğini görmemizdir. İnsani bir ateşkesi, sınırsız insani erişime sahip olabileceğimiz ve tüm rehinelerin serbest bırakılabileceği bir ortamın yaratıldığını görmek istiyoruz” dedi.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), dün aldığı yeni tedbir kararlarında, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve savaş suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze’ye girişine izin vermesine hükmetti.

Af Örgütünden Refah’a saldırıyı durdurma çağrısı

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Heba Morayef, Uluslararası Adalet Divan'nın (UAD) İsrail aleyhine aldığı son tedbir kararlarına ilişkin, "UAD açıkça belirtti, İsrail, Refah'taki askeri operasyonlarını, herhangi bir askeri eylem soykırım suçu sayılacağı için tamamen durdurmalı" açıklamasını yaptı.

Morayef, UAD'nin İsrail'in aleyhine verdiği ek tedbir kararlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, UAD'nin ilk tedbir kararları üzerinden geçen süre içinde Gazze'deki insani durumun daha da kötüye gittiğini kaydetti.

Gazze'de 35 bine yakın insanın öldürüldüğünü kaydeden Morayef, "Sivillere yönelik hukuksuz saldırılara ilişkin kanıtlar artıyor, Birleşmiş Milletler (BM) ise yetersiz insani yardımların bulunduğu bölgede kıtlık açıklamaları yapıyor" dedi.

İsrail'in bölgeden ayrılmak zorunda bırakılan Refah'taki Filistinlilere güvenli alan olarak gösterdiği yerlerde yeterli donanım, altyapı ve koşulların bulunmadığının da altını çizen Morayef, "İsrail'in Refah Sınır Kapısının kapatılması da dahil eylemleri, Gazze'deki sivillerin yaşamını korumak bir yana İsrail kuvvetlerinin zalim ve insanlık dışı politikalar izlediğini, soykırım riskiyle karşı karşıya olan Filistinlilerin hayatlarına karşı şok edici bir umursamazlık sergilediğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.

“Soykırımı önlemeye yönelik tedbir kararları”

Morayef, İsrail'i derhal Refah'taki ve tüm Gazze'deki kara saldırılarını durdurmaya, insani yardımların bölgeye engelsiz girişini sağlamaya da çağırdı.

Bölgede inceleme yapacak BM yetkililerinin Gazze'ye girişini sağlama sorumluluğunun da İsrail'de olduğuna yönelik UAD açıklamasını hatırlatan Morayef, şunları söyledi:

"Önceki tedbir kararlarının ardından alınan son karar, diğer ülkeler için artık bir uyarı değildir, UAD'nin soykırımı önlemeye yönelik tüm tedbir kararlarının uygulanmasını sağlamaları gerektiğini gösteren bir adımdır. İsrail'in müttefikleri, Refah'taki saldırıların durması için tüm nüfuzlarını kullanmalı ve ateşkes sağlanması için baskı yapmalıdır."

“UAD'nin kararlarını uygulayacak güç BMGK”

Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP), Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının yasal olarak bağlayıcılığı bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, UAD'nin yalnızca bu kararların uygulanıp uygulanmadığını denetleme yetkisine sahip olduğu belirtildi. Kararların uygulanmasını sağlayacak asıl gücün BM Güvenlik Konseyi olduğu vurgulanan açıklamada, konseyin ise yetkilerini kullanmakta başarısız olduğunu anlatıldı.

ICJP yöneticilerinden Dania Abul Haj, “Birinci dünya ülkelerinin önünde basit bir seçim var. Ya küresel adalet ve hesap verilebilirlik için geliştirdikleri araçların arkasında dururlar ya da uluslararası toplum tarafından giderek daha fazla dışlanan, müttefiklerini kendisiyle aşağı çekme niyetinde olan İsrail'in yanında dururlar” diye konuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)