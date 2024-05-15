BM, Ukrayna'da artan saldırılara karşı uyardı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Ukrayna'daki insani duruma ilişkin gelişmeler ele alındı.

Toplantıda üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten, artan çatışmanın daha fazla yerinden edilmeye yol açtığını, Harkiv bölgesinden 7 bin kişinin kaçtığını söyledi.

Ukrayna'da çatışmanın özellikle Rusya'yla kuzeydoğu sınırında arttığına işaret eden Doughten, Harkiv bölgesinde üst üste saldırıların çocukların da aralarında bulunduğu can kaybı ve yaralanmaya neden olduğunu ifade etti.

Bir ayda 700 sivil hayatını kaybetti

Doughten, sadece Nisan ayında Ukrayna'da 700 sivilin öldürüldüğünü belirtti.

Ukrayna genelinde sivil altyapıya ilişkin saldırıların yoğunlaştığına dikkati çeken Doughten, 22 Mart'tan bu yana Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik 5 saldırı yapıldığını söyledi.

Doughten, Ukrayna'nın doğusu ve güneyinde demir yolu altyapısına yönelik saldırılardan da derin endişe duyduklarını kaydetti.

“Toplumun yüzde 40’ı insani yardıma muhtaç”

Limanlara yönelik saldırıların ihracat kabiliyetini kısıtladığına dikkati çeken Doughten, "Bu dünya genelinde gıda güvencesizliği artarken gerçekleşiyor" dedi.

Doughten, Rusya'da enerji altyapısı ve petrol rafinelerini hedef alan saldırıların da alarm verici olduğuna işaret ederek, söz konusu saldırıların savaşı daha da alevlendireceği uyarısında bulundu.

Savaşın on binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu kaydeden Doughten, "Ukrayna'da toplumun yüzde 40'ı insani yardıma muhtaç" dedi.

Doughten, BM Güvenlik Konseyine savaşın sonlanması için adım atması çağrısında bulundu.

Zelenskiy Avrupa ziyaretlerini iptal etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın son günlerde Ukrayna'nın Harkiv kentine yönelik saldırılarını artırmasından dolayı İspanya ve Portekiz'e düzenleyeceği ziyaretlerini iptal etti.

Zelenskiy'nin Madrid'de İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile görüşmeler yapması, güvenlik ve savunma alanlarında ikili işbirliği anlaşması imzalaması planlanıyordu. İspanya Kraliyet Sarayı, görüşmenin iptal edildiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın İspanya'nın ardından Portekiz'e geçmesi planlanıyordu.

AA’nın haberine göre, Rusya'nın Harkiv'e yönelik saldırılarının artmasından dolayı Zelenskiy bu iki ülkeyi ziyaretlerini ertelemek zorunda kaldı.

Rusya: Yeni seferberlik kararı gündemde değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Savunma Bakanlığı görevine aday gösterilen Andrey Belousov, Ukrayna'da zaferin en az insan kaybıyla kazanılması gerektiğini söyledi.

Belousov, Federasyon Konseyinde yaptığı konuşmada, Rus ordusunun en modern askeri teçhizatla donatılması gerektiğini vurgulayarak, "Bunun için orta vadeli planlarımız var ancak uygulama tam anlamıyla günlük, hatta saatlik çalışma ve sürekli iletişim gerektiriyor" dedi.

Ukrayna'da devam eden "özel askeri operasyon" ile ilgili Belousov, "Elbette asıl görev, zafere ulaşmak ve Putin tarafından belirlenen özel askeri operasyondaki askeri-siyasi hedeflere ulaşmak. Aynı zamanda bunu vurgulamak istiyorum, buna asgari insan kaybıyla ulaşmak gerekiyor" diye konuştu.

Belousov, Rus ordusunun personelinin artırılması gerektiğine işaret ederek, ülkede yeni bir seferberlik kararının ise gündemde olmadığını kaydetti.

Belousov, Rusya'nın, yeni savaş yöntemleri konusunda çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizdi.

Von der Leyen: AB savunma harcamalarını artırmalı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik kampanya çalışmaları için bulunduğu Roma’da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı bombalamayı durdurması halinde ertesi gün barış görüşmelerinin yapılabileceğini söyledi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Von der Leyen, “Barış süreci, Ukraynalılar tarafından yönetilmeli. Bunu yapmak onların hakkı" dedi.

Ursula von der Leyen, ayrıca özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaşın, kıtalarındaki güvenlik algısını değiştirdiğini belirterek, ortak savunma konusunun ivme kazandığını ve bir sonraki uzun vadeli AB bütçesinin savunma harcamalarını artırma ihtiyacını dikkate alması gerektiğini söyledi.

(AS)