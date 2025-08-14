ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2025 12:48
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2025 13:35
2 dk Okuma

BM, Suriye'deki Alevi katliamı raporunu açıkladı: Savaş suçu işlendi

BİA Haber Merkezi

BM, Suriye'deki Alevi katliamı raporunu açıkladı: Savaş suçu işlendi
*Fotoğraf: AA/Lazkiye -8 Mart 2025

Birleşmiş Milletler (BM), HTŞ yönetimindeki Suriye'de Alevi nüfusunun yoğun olduğu bölgelerinde mart ayında yaşanan katliamalarla ilgili hazırladığı raporu yayımladı.

BM Suriye Soruşturma Komisyonu, sahada yaptığı araştırmaların ardından hazırladığı raporu bugün açıkladı. Komisyon, bulguların mağdurlar ve tanıklarla yapılan 200'den fazla görüşmeye dayandığını aktardı.

Raporda, Alevileri hedef alan şiddet olaylarının yaygın ve sistematik olduğu belirtildi. Bin 700'den fazla kişinin öldürüldüğü, bazı eylemlerin ise “savaş suçu” oluşturduğu ifade edildi.

Ayrıca "ölülere yönelik muamele, işkence ve insanlık dışı eylemler, evlerin yağmalanması ve yakılması gibi on binlerce sivilin yerinden edilmesine yol açan olayın yaşandığı belirtildi.

SOHR: Suriye’de en az 340 sivil öldürüldü, sayı 1000’i aşabilir
YENİ YÖNETİMİN HEDEFİNDE ALEVİLER VAR
8 Mart 2025

"Şiddetin boyutu dehset verici"

Komisyon, silahlı kişilerin evlere baskın düzenlediği, erkeklerin "Alevi mezhebine mensup olarak tespit edildikten sonra kadınlardan ve çocuklardan ayrılıp dışarı çıkarılıp vuruldukları" gibi vakalar belgelediklerini de söyledi.

BM komisyonu ayrıca, Esad yanlısı güçlerin de şiddete karıştığını tespit etti.

Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, "Raporumuzda belgelenen şiddetin boyutu ve vahşeti son derece rahatsız edici" diyerek hükümeti sorumlulardan hesap sormaya çağırdı.

Pinheiro, "O zamandan beri onlarca iddia edilen ihlal failinin tutuklandığı bildirilse de, raporumuzda belgelenen şiddetin boyutu bu tür çabaların genişletilmesini gerektiriyor” dedi.

Suriye’nin sahil bölgesinde şiddetli çatışmalar
7 Mart 2025

Ne olmuştu?

Suriye’de 8 Aralık 2024’te Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin sona ermesinin ardından, Alevi ve Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde sivillere yönelik saldırılar ve cinayetler artış gösterdi.

Ülke nüfusunun %10-13’ünü (yaklaşık 2 ila 3 milyon kişiyi) oluşturan Aleviler, ülkenin batısında “sahil bölgesi” olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde yoğun olarak yaşıyor. Ayrıca, Humus ve Hama vilayetleri ile başkent Şam’ın bazı bölgeleri de önemli Alevi nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Artan saldırılar ve HTŞ öncülüğünde başlatılan “güvenlik operasyonları,” bölge halkının güvenliği üzerinde ciddi bir tehdit oluştururken, Alevi toplumu, bu saldırıların durdurulması ve bölgedeki güvenliğin sağlanması için yetkililere acil çağrıda bulunuyor.

Son olarak, Suriye’de yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri, Lazkiye kırsalında eski Suriye ordusu unsurları ile 6 Mart’ta yaşanan çatışmaların ardından, bölgede yaşayan Alevilere yönelik intikam saldırıları başlattı.

(RT)

İstanbul
Suriye Suriye'de Alevi katliamları
