BM: Son iki yılda çatışmalarda cinsel şiddete uğrayan kadın ve kız çocuklarının oranı yüzde 87 arttı

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi İcra Direktörü Sarah Hendriks, son iki yılda dünya genelinde çatışmalarla bağlantılı cinsel şiddete maruz kalan kadın ve çocukların oranının yüzde 87 arttığını açıkladı.

Hendriks, gelecek hafta düzenlenecek 70. Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde gazetecilerle bir araya geldi.

AA'nın haberine göre, Ortadoğu’da şiddetin artmasından ciddi endişe duyduklarını belirten Hendriks, kadınlar ve çocuklarla dayanışma içinde olduklarını söyledi. Hendriks, BM Genel Sekreteri’nin şiddetin durdurulması yönündeki çağrısını desteklediklerini ve bölgedeki insanların hayatı, güvenliği ve geleceğinin risk altında olduğunu dile getirdi.

Hendriks, son iki yılda dünya genelindeki çatışmalarla bağlantılı cinsel şiddet vakalarında kadın ve çocukları hedef alan olayların yüzde 87 yükseldiğini vurguladı.

Cinsel şiddetin en yoğun yaşandığı yerler arasında Sudan, Haiti, Afganistan, Filistin ve İran bulunduğunu aktaran Hendriks, dünya genelinde 676 milyon kadın ve çocuğun çatışma bölgelerine 50 kilometre mesafede yaşadığını söyledi.

Hendriks, bu durumun kadınlar ve çocukların adalet ve eşitliğe erişimini sınırladığını ve birçok yerde bu haklara ulaşmanın tamamen engellendiğini kaydetti.

Gazetecilerin, BM Kadın Birimi’nin Gazze’de kadın ve çocuklara ulaşmakta yetersiz kaldığı yönündeki sorusuna yanıt veren Hendriks, Gazze’de kadınlar ve çocukların dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Hendriks, bölgede insanların hayatta kalmak için her gün mücadele ettiğini belirtti.

Hendriks, Gazze’deki kadınları desteklemek için kadın hakları örgütleriyle birlikte çalıştıklarını ve bölgedeki kadınların onur, adalet, geçim kaynakları ve geleceklerini yeniden kurma sürecinde söz sahibi olmak istediğini aktardı.

