ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 05.03.2026 08:26 5 Mart 2026 08:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.03.2026 08:28 5 Mart 2026 08:28
Okuma Okuma:  2 dakika

BM: Son iki yılda çatışmalarda cinsel şiddete uğrayan kadın ve kız çocuklarının oranı yüzde 87 arttı

Gazetecilerin, BM Kadın Birimi’nin Gazze’de kadın ve çocuklara ulaşmakta yetersiz kaldığı yönündeki sorusuna yanıt veren Hendriks, Gazze’de kadınlar ve çocukların dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BM: Son iki yılda çatışmalarda cinsel şiddete uğrayan kadın ve kız çocuklarının oranı yüzde 87 arttı
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi İcra Direktörü Sarah Hendriks, son iki yılda dünya genelinde çatışmalarla bağlantılı cinsel şiddete maruz kalan kadın ve çocukların oranının yüzde 87 arttığını açıkladı.

Hendriks, gelecek hafta düzenlenecek 70. Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde gazetecilerle bir araya geldi.

AA'nın haberine göre, Ortadoğu’da şiddetin artmasından ciddi endişe duyduklarını belirten Hendriks, kadınlar ve çocuklarla dayanışma içinde olduklarını söyledi. Hendriks, BM Genel Sekreteri’nin şiddetin durdurulması yönündeki çağrısını desteklediklerini ve bölgedeki insanların hayatı, güvenliği ve geleceğinin risk altında olduğunu dile getirdi.

Hendriks, son iki yılda dünya genelindeki çatışmalarla bağlantılı cinsel şiddet vakalarında kadın ve çocukları hedef alan olayların yüzde 87 yükseldiğini vurguladı.

Cinsel şiddetin en yoğun yaşandığı yerler arasında Sudan, Haiti, Afganistan, Filistin ve İran bulunduğunu aktaran Hendriks, dünya genelinde 676 milyon kadın ve çocuğun çatışma bölgelerine 50 kilometre mesafede yaşadığını söyledi.

Hendriks, bu durumun kadınlar ve çocukların adalet ve eşitliğe erişimini sınırladığını ve birçok yerde bu haklara ulaşmanın tamamen engellendiğini kaydetti.

Gazetecilerin, BM Kadın Birimi’nin Gazze’de kadın ve çocuklara ulaşmakta yetersiz kaldığı yönündeki sorusuna yanıt veren Hendriks, Gazze’de kadınlar ve çocukların dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Hendriks, bölgede insanların hayatta kalmak için her gün mücadele ettiğini belirtti.

Hendriks, Gazze’deki kadınları desteklemek için kadın hakları örgütleriyle birlikte çalıştıklarını ve bölgedeki kadınların onur, adalet, geçim kaynakları ve geleceklerini yeniden kurma sürecinde söz sahibi olmak istediğini aktardı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
cinsel şiddet destek birimi cinsel şiddet savaşlarda cinsel şiddet
ilgili haberler
Zora aktivisti Anna: İsrail'de hapishanede cinsel saldırıya uğradım
23 Aralık 2025
/haber/zora-aktivisti-anna-israil-de-hapishanede-cinsel-saldiriya-ugradim-314839
KADINLARIN GÜNDEMİ
Cinsel saldırı davasında avukat ‘zeki kadın’ dedi, beraat itirazının reddini istedi
21 Aralık 2025
/yazi/cinsel-saldiri-davasinda-avukat-zeki-kadin-dedi-beraat-itirazinin-reddini-istedi-314752
Rojin Kabaiş dosyası: Cinsel saldırı ihtimali ortaya çıktı
11 Ekim 2025
/haber/rojin-kabais-dosyasi-cinsel-saldiri-ihtimali-ortaya-cikti-312474
6-7 Eylül’ün en sessiz kalmış yüzü: Kadınların cinsel saldırı tanıklıkları
7 Eylül 2025
/haber/6-7-eylulun-en-sessiz-kalmis-yuzu-kadinlarin-cinsel-saldiri-tanikliklari-311235
Fransız oyuncu Depardieu, cinsel saldırıdan suçlu bulundu
13 Mayıs 2025
/haber/fransiz-oyuncu-depardieu-cinsel-saldiridan-suclu-bulundu-307389
Emniyet’ten “gözaltında cinsel saldırı’ iddialarına açıklama
3 Nisan 2025
/haber/emniyetten-gozaltinda-cinsel-saldiri-iddialarina-aciklama-306093
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Zora aktivisti Anna: İsrail'de hapishanede cinsel saldırıya uğradım
23 Aralık 2025
/haber/zora-aktivisti-anna-israil-de-hapishanede-cinsel-saldiriya-ugradim-314839
KADINLARIN GÜNDEMİ
Cinsel saldırı davasında avukat ‘zeki kadın’ dedi, beraat itirazının reddini istedi
21 Aralık 2025
/yazi/cinsel-saldiri-davasinda-avukat-zeki-kadin-dedi-beraat-itirazinin-reddini-istedi-314752
Rojin Kabaiş dosyası: Cinsel saldırı ihtimali ortaya çıktı
11 Ekim 2025
/haber/rojin-kabais-dosyasi-cinsel-saldiri-ihtimali-ortaya-cikti-312474
6-7 Eylül’ün en sessiz kalmış yüzü: Kadınların cinsel saldırı tanıklıkları
7 Eylül 2025
/haber/6-7-eylulun-en-sessiz-kalmis-yuzu-kadinlarin-cinsel-saldiri-tanikliklari-311235
Fransız oyuncu Depardieu, cinsel saldırıdan suçlu bulundu
13 Mayıs 2025
/haber/fransiz-oyuncu-depardieu-cinsel-saldiridan-suclu-bulundu-307389
Emniyet’ten “gözaltında cinsel saldırı’ iddialarına açıklama
3 Nisan 2025
/haber/emniyetten-gozaltinda-cinsel-saldiri-iddialarina-aciklama-306093
Sayfa Başına Git