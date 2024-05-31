BM: Son 2 günde 32 binden fazla Filistinli Refah’tan göç etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabından Refah'taki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarının hedefindeki Refah'ta son 2 günde 32 binden fazla Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığını ifade eden UNRWA, “Aileler güvenlik arıyor ancak onlar için Gazze Şeridi'nde ufukta hasar ve yıkımdan başka bir şey yok” dedi.

Göç etmek zorunda kalan Filistinli ailelerin görüntüsüne de yer verilen açıklamada, Gazze'de güvenli yer olmadığının altı çizildi. Açıklamada, ateşkes çağrısı yapılarak, her şeylerini geride bırakmak zorunda kalan Filistinlilerin hayatlarının her gün risk altında olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısı yaptı. Ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu.

Göç dalgasının ardından su krizi derinleşiyor

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde, temel ihtiyaçların bulunmadığı ve çöp dağlarının oluştuğu Deyr el-Belah'ta hayat mücadelesi veren çok sayıda yerinden edilmiş Filistinli içme suyu veya temizlik için kullandıkları tuzlu suya erişebilmek için her gün kent sahilindeki arıtma tesisine akın ediyor.

Arıtma tesisine sadece Deyr el-Belah'tan değil çevre bölgelerden de Filistinliler geliyor. Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinden gelen Filistinliler, kısıtlı miktarda temiz suya erişebilmek için uzun mesafeler katediyor. İnsanlar, diğer bölgelerdeki Filistinlilere su ulaştırmak için kurum ve derneklerin tankerlerini doldurduğu arıtma tesisi önünde saatlerce bekliyor.

AA’ya konuşan 34 yaşındaki Filistinli Ahmed Mahmud, elinde tuttuğu bir bidonla temiz su alabilmek için Er-Reşid Caddesi'ndeki arıtma tesisi önünde kavurucu güneşin altında sıranın kendisine gelmesini bekliyor: “Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana aralarında suya erişim savaşı da olmak üzere günlük birçok savaş veriyoruz. Vazgeçemeyiz, yenilemeyiz de çünkü bu sadece acılarımızı artırır.”

Her gün bir bidon su için yaşadıklarını anlatan Mahmud, “Her sabah ihtiyaçlarımızı gidermek ve tuzlu ve tatlı sularla bidonları doldurmak için yola çıkıyorum, yemek pişirmek üzere ocağı yakmak için dönüyorum. Ancak suya erişim savaşı, en zor ve en şiddetli olan savaş” dedi.

“Caddelere, ara sokaklara çadırlar kuruldu”

Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nden yerinden edilerek Deyr el-Belah'a gelen Enes Kaud, “Refah'takilerin yerinden edilmesinden bu yana Deyr el-Belah'taki nüfus yoğunluğu nedeniyle ciddi bir su kriziyle karşı karşıyayız. Yerinden edilenlerin kentteki her yere, caddelere, ara sokaklara çadırlar kurmak zorunda kalmasıyla boş yer kalmadı” diye konuştu.

Refah'tan gelen yeni göç dalgası sonrası yaşanan su krizine dikkati çeken Kaud, şunları anlattı: “Su, Deyr el-Belah halkı ve yerinden edilerek buraya gelenler için yetersizdi. Refah halkı ile yerinden edilerek oraya gitmek zorunda olanların da Deyr el-Belah'a gelmesi işleri daha da zorlaştırdı ve karmaşık hale getirdi. Artık bir bidon su veya çamaşır ve bulaşıkları yıkayacak bir kova su almak için uzun kuyruklarda bekliyoruz.”

Bir bidon su yaklaşık 1 dolar

Arıtma tesisinden haftada bir veya iki kez ücretsiz şekilde içme suyu alabildiklerini söyleyen Kaud, kalan zamanlarda suyu satın almak zorunda kaldıklarını ve bir bidon suyun fiyatının 1 şekelden 3 şekele (yaklaşık 1 dolar) yükseldiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Deyr el-Belah'a göç etmek zorunda kalan Filistinli kadın Umm Nebil, “Geçen kasım ayında Gazze'nin kuzeyinden göçe zorlandık, Deyr el-Belah'ın doğusundaki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki çadırlarda yaşıyoruz. En büyük sıkıntımız suya erişebilmek” dedi.

Su alabilmek için yakıcı güneşin altında uzun kuyruklarda saatlerce sıra beklemek zorunda kaldığını söyleyen Filistinli kadın, kesinti veya tesiste meydana gelen arızalar nedeniyle birçok kez su alamadan döndüğünü belirtti.

Filistinli kadın, "Deyr el-Belah'ta herkesin uygun bir şekilde suya erişebilmesi için su dolum noktalarının artırılması" çağrısı yaptı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)