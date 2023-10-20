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Yayın Tarihi: 20 Ekim 2023 14:56
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2023 15:07
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BM Sekreteri Guterres: Yardım tırları en hızlı şekilde Gazze'ye hareket etmeli

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Yardım tırları en hızlı şekilde Gazze'ye hareket etmeli, her gün anlamlı sayıda kamyonun bölgeye girmesine ihtiyaç var. Ek fonlara ihtiyaç var" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/20/bm-sekreteri-guterres-yardim-tirlari-en-hizli-sekilde-gazze-ye-hareket-etmeli.jpg
Fotoğraf: AA/arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Gazze'ye büyük çaplı yardımların ulaştırılması yönelik hazırlıkları yerinde gözlemek üzere dün (19 Ekim) Kahire'ye gitti.

BM Sözcülüğü, sosyal medya X’ten yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in Mısır'ın kuzey Sina bölgesine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada "Yaklaşık iki haftadır, Gazze'ye herhangi bir yakıt, gıda, su ve ilaç sevkiyatı yapılmıyor. BM, tüm çabalarını Gazze halkına kritik insani yardım sağlanması için devamlı bir çalışmaya odaklıyor" denildi.

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Reuters da Guterres'in Mısır'daki El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na vardığı belirtildi.

Guterres, ardından Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında yaptığı açıklamada, yardım tırlarının olabildiğince hızlı bir biçimde Gazze'ye doğru hareket etmesi gerektiğini söyledi. Guterres, "Yardım tırları en hızlı şekilde Gazze'ye hareket etmeli, her gün anlamlı sayıda kamyonun bölgeye girmesine ihtiyaç var. Ek fonlara ihtiyaç var" dedi.

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(RT)

BM genel sekreteri António Guterres Filistin İsrail
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