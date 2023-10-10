BM: Savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair açık kanıtlar var

İsrail, Doğu Kudüs ve işgal altındaki Filistin topraklarıyla ilgili çalışmalar yürüten Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu, İsrail ve Gazze'deki "son şiddet patlamasında" savaş suçu işlenmiş olabileceğine dair "açık kanıtlar bulunduğunu" açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bünyesinde faaliyet yürüten komisyonun saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana "tüm taraflarca işlenen savaş suçlarına ilişkin kanıtları topladığı" ve bunları Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile paylaştığı kaydedildi.

Sivillerin hedef alınması savaş suçudur

Açıklamada, "Gazze'deki silahlı grupların yüzlerce silahsız sivili öldürdüğüne dair haberler tiksindiricidir ve hoş görülemez. Sivillerin rehin alınması ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanılması savaş suçudur" denildi.

"Komisyon, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırısı ve Gazze'ye yönelik su, gıda, elektrik ve yakıtın kesilmesini de içeren, sivillerin hayatına mal olacağı ve toplu cezalandırma teşkil edeceği şüphesiz olan tam bir kuşatma ilan etmesinden ciddi endişe duymaktadır."

Uluslararası insan hakları hukukuna uyma çağrısı

Artan şiddet olaylarından ve ölü sayısının giderek artmasından "derin üzüntü" duyulduğu belirtilen açıklamada, "İlgili taraflar, her türlü şiddete son vermeli ve sivillerin korunmasını sağlamalıdır. İsrail güvenlik güçlerini ve Filistinli silahlı gruplarını uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna sıkı sıkıya bağlı kalmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Rehinelerin alınması uluslararası hukukun ihlalidir ve uluslararası bir suç teşkil eder" vurgusunu yapan komisyon Filistin direniş gruplarına tüm rehineleri koşulsuz ve güvenli bir şekilde serbest bırakması çağrısında bulundu.

"Komisyon, daha önceki bulguları doğrultusunda, şiddetin sona erdirilmesi ve sürdürülebilir barışın sağlanmasına giden tek yolun, Filistin topraklarının yasadışı işgalinin sona erdirilmesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması da dâhil olmak üzere, çatışmanın temel nedenlerinin ele alınmasından geçtiğini vurgulamaktadır."

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