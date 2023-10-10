İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
BM: Savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair açık kanıtlar var
İsrail, Doğu Kudüs ve işgal altındaki Filistin topraklarıyla ilgili çalışmalar yürüten Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu, İsrail ve Gazze'deki "son şiddet patlamasında" savaş suçu işlenmiş olabileceğine dair "açık kanıtlar bulunduğunu" açıkladı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bünyesinde faaliyet yürüten komisyonun saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana "tüm taraflarca işlenen savaş suçlarına ilişkin kanıtları topladığı" ve bunları Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile paylaştığı kaydedildi.
Sivillerin hedef alınması savaş suçudur
Açıklamada, "Gazze'deki silahlı grupların yüzlerce silahsız sivili öldürdüğüne dair haberler tiksindiricidir ve hoş görülemez. Sivillerin rehin alınması ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanılması savaş suçudur" denildi.
"Komisyon, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırısı ve Gazze'ye yönelik su, gıda, elektrik ve yakıtın kesilmesini de içeren, sivillerin hayatına mal olacağı ve toplu cezalandırma teşkil edeceği şüphesiz olan tam bir kuşatma ilan etmesinden ciddi endişe duymaktadır."
Uluslararası insan hakları hukukuna uyma çağrısı
Artan şiddet olaylarından ve ölü sayısının giderek artmasından "derin üzüntü" duyulduğu belirtilen açıklamada, "İlgili taraflar, her türlü şiddete son vermeli ve sivillerin korunmasını sağlamalıdır. İsrail güvenlik güçlerini ve Filistinli silahlı gruplarını uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna sıkı sıkıya bağlı kalmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
"Rehinelerin alınması uluslararası hukukun ihlalidir ve uluslararası bir suç teşkil eder" vurgusunu yapan komisyon Filistin direniş gruplarına tüm rehineleri koşulsuz ve güvenli bir şekilde serbest bırakması çağrısında bulundu.
"Komisyon, daha önceki bulguları doğrultusunda, şiddetin sona erdirilmesi ve sürdürülebilir barışın sağlanmasına giden tek yolun, Filistin topraklarının yasadışı işgalinin sona erdirilmesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması da dâhil olmak üzere, çatışmanın temel nedenlerinin ele alınmasından geçtiğini vurgulamaktadır."
İsrail’in Gazze saldırıları: Hamas’ın üst düzey iki ismi hayatını kaybetti
Ne olmuştu?
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu ‘Aksa Tufanı’ operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.
Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı.
İsrail ordusu ‘Demir Kılıçlar Operasyonu’ adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 770 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin saldırılarında ise 19 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.
İsrail medyasına göre, Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1000'i geçerken, 157'si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.
(NT)