BM: Refah kenti insani felaketin eşiğinde

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yoğunlaşan saldırılarından endişe duyduğunu belirtti.

Askeri operasyonların düzenlendiği Refah'a 1 milyondan fazla insanın çok kötü koşullarda sığındığını hatırlatan Francis, bölgede meydana gelecek yeni bir insani felaketin yakın olduğunu belirtti.

“Sürdürülebilir barış” adına çaba gösterilmesi çağrısı

Francis, paylaşımında "Bu yol sürdürülebilir barışın yolu değil" dedi.

Ayrıca Francis, daha fazla kan dökülmesini durdurmak ve sürdürülebilir barış adına anlamlı bir diyalog oluşturmak için Filistin'deki durumun iyileşmesine katkıda bulunabilecek herkesi ellerinden geleni yapmaya davet etti.

İsrail yine Refah kentine saldırdı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında bulunan Refah kenti sınırındaki duvarı hedef aldı. Saldırı nedeniyle duvarda delik oluşurken yerinden edilen Filistinlilerden bazıları yaralandı. Hedef alınan duvar, Gazze'den Mısır tarafına seyahat edecek yolcuların, pasaport işlemleri için Filistin salonuna geçmeden önce toplandıkları alanın bitişiğinde yer alıyor. Gazze’deki yerinden edilenleri, “güvenli bölge” iddiasıyla Refah kentine yollayan İsrail, önceki gün de kente hava saldırısı düzenledi, 100’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Norveç: Refah'a kara operasyonu feci sonuçlar doğuracak

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlemeyi planladığı kara operasyonunun, bölgede zaten felaket boyutlarındaki durumun daha da kötüleşmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

Eide, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Refah'taki çok fazla ölü sayısından derin rahatsızlık duyuyorum. Başlangıçta yaklaşık 280 bin kişinin yaşadığı şehre, 1,5 milyondan fazla insan sığınmaya çalışıyor. Refah'a düzenlenecek kara operasyonu, feci sonuçlar doğuracak. Bu durum zaten felaket olan durumu daha da kötüleştirecek ve insani yardım çabalarını tehlikeye atacak" dedi.

Gazze'de nüfusun yoğun olduğu bölgelerde siviller ile askeri hedefleri birbirinden ayırmanın son derece zor olduğuna dikkati çeken Eide, "Bu koşullar altında İsrail'i Gazze'ye yönelik hava saldırılarını durdurmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Uluslararası hukukun sivillerin korunması gerektiği konusunda net olduğuna dikkati çeken Eide, "İsrail'in sivilleri korumak için yeterince çaba göstermediği açık. Gazze'de güvenli yer yok. Ateşkes çağrımı da yineliyorum, savaş sona ermeli" diye konuştu.

Ne olmuştu? İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını, Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini verdi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtildi. İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedildi.

Refah kenti Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in dün gece kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtti. Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)