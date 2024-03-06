BM raporu: İsrail'in gözaltı merkezlerinde Filistinlilere işkence yapılıyor

Birleşmiş Milletler’e (BM) sunulan raporda, İsrail’in gözaltına aldığı Filistinlilere işkence yaptığı ifade edildi.

BM yetkilileri için hazırlanan ve kamuoyuna açıklanmayan raporu, Guardian gazetesi yazdı.

Raporda, İsrail gözaltı merkezlerinde Filistinlilere yönelik kaba dayak, köpek saldırıları, uzun süreli stres pozisyonları kullanımı ve cinsel saldırı da dahil olmak üzere işkence ve kötü muamele anlatılıyor.

Rapor, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA), Aralık ayından bu yana Kerem Şalom geçiş noktasında serbest bırakılan Filistinlilerle yapılan görüşmelerine dayanıyor. Rapora göre, bu sürece 1000’den fazla Filistinli serbest bırakıldı. Çatışmanın başlangıcından bu yana Gazze'de 4 binden fazla erkek, kadın ve çocuğun gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

UNRWA raporuna göre Aralık ayından bu yana Kerem Şalom sınır kapısında serbest bırakılan 1002 Filistinli arasında 29 çocuk, 80 kadın ve 21 UNRWA personeli bulunuyor. Bazıları Alzheimer gibi kronik rahatsızlıklara sahipti veya kanser hastasıydı.

“Kamyonlarla askeri kışlaya götürüldüler”

Raporda, İsrailli güvenlik güçlerinin, "kaba dayak, diğer kötü muamele ve tehditler yoluyla operasyonel bilgi almaya veya zorla itiraf elde etmeye çalıştıkları" iddia ediliyor:

“Gözaltına alınan Filistinlilerin kamyonlarla her biri 100-120 kişiyi barındıran büyük derme çatma 'askeri kışlalara' götürüldükleri ve burada genellikle haftalarca tutuldukları bildirildi.”

İşkencenin, Filistinliler İsrail hapishanelerine nakledilmeden önce bu gözaltı ve sorgulama merkezlerinde yaşandığı anlatıldı.

Gazze saldırısının başlamasından bu yana Knesset (İsrail meclisi) tarafından kabul edilen ve Ocak ayında üç ay uzatılan yasa, güvenlik güçlerinin, gözaltına alınanların, avukata erişim sağlamadan 180 gün boyunca tutulmasına izin veriyor.

“Su, yemek, uyku ve tuvaletten mahrum bırakma”

UNRWA raporunda şu bilgiler yer aldı:

“Bildirilen kötü muamele yöntemleri arasında fiziksel dayak, uzun süre zorla stres pozisyonları, tutuklulara ve ailelerine zarar verme tehditleri, köpeklerin saldırıları, hakaret, üzerlerine idrar yapılması, yüksek sesli müzik ve ses kullanılması, su, yemek, uyku ve tuvaletten mahrum bırakma, namaz kılma hakkının verilmemesi, yaralara neden olan sıkı kelepçelerin uzun süre kullanılması gibi aşağılamalar yer alıyor.

Fiziksel şiddet arasında kafaya, omuzlara, böbreklere, boyuna, sırta ve bacaklara metal çubuklarla veya silah ve çizme dipçikleriyle künt kuvvetle vurulması da var. Bu travmalar bazı durumlarda kaburgaların kırılmasına, omuzların ayrılmasına ve kalıcı yaralanmalara yol açıyordu.

Bazı kişiler, tesis dışındayken kafeslere kapatılmaya zorlandıklarını ve köpeklerin saldırısına uğradıklarını anlattı. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu bazı Filistinliler serbest bırakıldığında köpek ısırığı yaralarını gösterdi.”

Raporda Filistinlilerin cinsel saldırıya maruz kaldığı da yazıyor.

UNRWA çalışanları da gözaltına alındı İsrail, UNRWA personelinin Gazze'deki 13 bin çalışanından 450'sinin Hamas veya diğer gruplara üye olduğunu iddia ediyor. İsrail’in iddiaları üzerine açılan BM soruşturmalarında, bu iddialara kanıt bulunamadı. UNRWA raporu, çalışanlarının birçoğunun da yardım çalışmaları yürütürken gözaltına alındığını, kötü muameleye maruz kaldığını ve kurumu karalamaları için baskı altına alındığını belirtiyor.

İsrail iddiaları kabul etmedi İsrail ordusu (IDF), Guardian'a yaptığı yazılı açıklamada, “Gözaltına alınanlara gözaltında tutuldukları süre veya sorgu sırasında kötü muamele yapılması IDF değerlerini ihlal ediyor ve IDF emirlerine aykırıdır ve bu nedenle kesinlikle yasaktır. IDF, gözaltı merkezlerinde tutuklulara yönelik cinsel istismara ilişkin genel ve asılsız iddiaları reddediyor. Bu iddialar, Hamas'ın tecavüzü sistematik bir savaş silahı olarak kullanması ile sahte bir eşdeğerlik yaratmaya yönelik başka bir alaycı girişimdir” dedi. Açıklamada, uyku yoksunluğu işkenceswinin herhangi bir şekilde kullanıldığı reddedildi ve müziğin yalnızca "gözaltındakilerin sorgulanmayı bekledikleri belirli bir yerde (gardiyanların da bulunduğu bir yerde) birbirleriyle konuşmasını engellemek için düşük ses seviyesinde çalındığı" iddia edildi. IDF ayrıca, gözaltındaki işkenceye ilişkin şikayetlerin incelenmek üzere ilgili makamlara iletildiğini iddia etti. İsrail ordusu, gözaltındaki ölümlerden haberdar olduğunu ve her vakanın soruşturulduğunu söyledi.

(AS)