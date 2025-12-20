BM raporu: Gazze’de gıda krizi kısmen hafifledi ancak risk sürüyor

Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) kapsamında Gazze’ye ilişkin 1 Aralık 2025–15 Nisan 2026 dönemini kapsayan raporu yayımladı.

AA'nın haberine göre, IPC, 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkesin ardından yaptığı son analizde, Ağustos 2025’te kıtlık tespit ettiği önceki değerlendirmeye kıyasla gıda güvenliği ve beslenme alanlarında belirgin iyileşmeler gözlemlediğini açıkladı.

Akut gıda güvensizliği

Rapora göre, Gazze’deki iyileşmelere rağmen insani tablo kırılganlığını koruyor. En az 1,6 milyon kişi Nisan 2026 ortasına kadar yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle yaşamını sürdürecek.

IPC verileri, bu nüfusun 1,03 milyonunun “kriz” olarak tanımlanan 3. aşamada, 571 bininin “acil durum” anlamına gelen 4. aşamada, 1900 kişinin ise “kıtlık” düzeyi olan 5. aşamada yer aldığını gösteriyor. IPC, Gazze’deki genel durumu “kritik” olarak tanımlıyor.

37 bin hamile ve emziren kadına acil beslenme desteği gerekiyor

Rapor, Ekim 2025–Ekim 2026 döneminde Gazze genelinde 6–59 aylık çocuklar arasında yaklaşık 101 bin akut yetersiz beslenme vakası öngörüyor. Bu vakaların 31 bininin ağır düzeyde seyredeceğini belirtiyor. Aynı dönemde yaklaşık 37 bin hamile ve emziren kadının acil beslenme desteğine ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.

BM’ye bağlı kuruluşlar, Gazze’deki sınırlı iyileşmelerin ancak sürdürülebilir, genişletilmiş ve kesintisiz insani ve ticari erişimle devam edebileceğini vurguluyor. Rapora göre, çatışmalar yeniden başlarsa ve insani yardımlar kesilirse Gazze Şeridi’nin tamamı Nisan 2026 ortasına kadar kıtlık riskiyle karşı karşıya kalacak.

Öte yandan İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

(EMK)