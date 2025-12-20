ENGLISH KURDÎ
HABER
20.12.2025 09:15
 20.12.2025 09:24
Okuma Okuma:  2 dakika

BM raporu: Gazze’de gıda krizi kısmen hafifledi ancak risk sürüyor

Rapor, Ekim 2025–Ekim 2026 döneminde Gazze genelinde 6–59 aylık çocuklar arasında yaklaşık 101 bin akut yetersiz beslenme vakası öngörüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

BM raporu: Gazze’de gıda krizi kısmen hafifledi ancak risk sürüyor
Fotoğraf: Delfo / flickr.com

Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) kapsamında Gazze’ye ilişkin 1 Aralık 2025–15 Nisan 2026 dönemini kapsayan raporu yayımladı.

AA'nın haberine göre, IPC, 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkesin ardından yaptığı son analizde, Ağustos 2025’te kıtlık tespit ettiği önceki değerlendirmeye kıyasla gıda güvenliği ve beslenme alanlarında belirgin iyileşmeler gözlemlediğini açıkladı.

Akut gıda güvensizliği

Rapora göre, Gazze’deki iyileşmelere rağmen insani tablo kırılganlığını koruyor. En az 1,6 milyon kişi Nisan 2026 ortasına kadar yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle yaşamını sürdürecek.

IPC verileri, bu nüfusun 1,03 milyonunun “kriz” olarak tanımlanan 3. aşamada, 571 bininin “acil durum” anlamına gelen 4. aşamada, 1900 kişinin ise “kıtlık” düzeyi olan 5. aşamada yer aldığını gösteriyor. IPC, Gazze’deki genel durumu “kritik” olarak tanımlıyor.

37 bin hamile ve emziren kadına acil beslenme desteği gerekiyor

Rapor, Ekim 2025–Ekim 2026 döneminde Gazze genelinde 6–59 aylık çocuklar arasında yaklaşık 101 bin akut yetersiz beslenme vakası öngörüyor. Bu vakaların 31 bininin ağır düzeyde seyredeceğini belirtiyor. Aynı dönemde yaklaşık 37 bin hamile ve emziren kadının acil beslenme desteğine ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.

BM’ye bağlı kuruluşlar, Gazze’deki sınırlı iyileşmelerin ancak sürdürülebilir, genişletilmiş ve kesintisiz insani ve ticari erişimle devam edebileceğini vurguluyor. Rapora göre, çatışmalar yeniden başlarsa ve insani yardımlar kesilirse Gazze Şeridi’nin tamamı Nisan 2026 ortasına kadar kıtlık riskiyle karşı karşıya kalacak.

Öte yandan İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

(EMK)

ilgili haberler
BİSAM: Açlık sınırı 27 bin 289 liraya, yoksulluk sınırı 94 bin 393 liraya çıktı
15 Aralık 2025
/haber/bisam-aclik-siniri-27-bin-289-liraya-yoksulluk-siniri-94-bin-393-liraya-cikti-314539
TÜRK-İŞ: "Açlık sınırı 28 bin 412 TL, yoksulluk sınırı 92 bin 546 TL oldu"
31 Ekim 2025
/haber/turk-is-aclik-siniri-28-bin-412-tl-yoksulluk-siniri-92-bin-546-tl-oldu-313112
Kuyu tiplerine karşı açlık grevleri ölüm sınırında: "Hala seslerini duyan yok"
29 Ekim 2025
/haber/kuyu-tiplerine-karsi-aclik-grevleri-olum-sinirinda-hala-seslerini-duyan-yok-313008
