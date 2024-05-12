BM Raportörü’nden “soykırım” açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Tunus’ta düzenlenen Mağrib Maşrik Forumu’nda Gazze’deki duruma dair konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne karşı sürdürdüğü saldırıları, "insani ve demokratik değerlere yönelik açık bir meydan okuma" olarak değerlendiren Albanese, "Şu an Gazze’de olup bitenleri nasıl görmezden gelebiliriz? Bu bir trajedi" dedi.

“İsrail, tüm Filistinlilerden intikam almayı hedefliyor”

Albanese, Gazze’de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkati çekerek, İsrail'in, Gazze’de yaklaşık 15 bini çocuk olmak üzere 35 bin insanı öldürdüğünü ve bu saldırılarıyla aynı zamanda işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki tüm Filistinlilerden intikam almayı hedeflediğini kaydetti.

Uluslararası topluma “harekete geçme” çağrısı

İsrail’in saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapan Albanese, şunları söyledi:

"Gazze’de yaşananların bir savaş değil, tereddüt etmeden bir soykırım olduğunu söyleyebilirim. Batılı ülkelerde, soykırım kelimesinin kullanımı konusunda büyük bir rahatsızlık var. Bunun da sebebi, soykırım kelimesinin Holokost’u çağrıştırması. 'Holokost’a uğramış İsrail (Yahudiler) nasıl olur da soykırım yapar, böyle bir şey düşünülemez' diye. Fakat (İsrail) şu an tam da bunu yapmakta."

“Öğrenci hareketlerine destek olmalıyız”

Albanese konuşmasında ayrıca İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı gerçekleştirilen protestolara da değinerek, "Dünya çapında bu zulmü durdurmak için harekete geçen ve kampüslerde eylem yaparak sistemleri sarsan öğrenci hareketlerine destek olmalıyız" diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 35 bin 34 Filistinli öldürüldü, 78 bin 755 Filistinli yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)