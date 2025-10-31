BM Raportörü: Dünya, Filistinli kadın ve çocukların katledilmesine duyarsızlaştı

Raportörü Reem Alsalem, İsrail’in Filistinli kadın ve kız çocuklarına yönelik saldırıları karşısında uluslararası toplumun giderek duyarsızlaştığını söyledi.

New York’taki BM Genel Merkezi’nde, Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanılması Komitesi (CEIRPP) tarafından düzenlenen panelde konuşan Alsalem, Gazze’de yaşananların insanlığın vicdanını körelttiğini söyledi.

“Artık kimse çatışma ve krizlerde kadınların ve kız çocuklarının başına gelenleri umursamıyor” diyen Alsalem, binlerce Filistinli kadın ve kız çocuğunun katledilmesinin, onlara uygulanan ağır şiddet ve eziyetlerin, dünyanın kayıtsızlığını açıkça gösterdiğini belirtti.

İsrail ordusunun Gazze’de gerçekleştirdiği saldırıların boyutuna dikkat çeken Alsalem, “Bu vahşetin çapı mevcut yasal ve insani çerçeveleri aşıyor. Mevcut terminoloji ve hukuk düzeni, Filistinlilerin yaşadığı dehşeti tanımlamakta yetersiz kalıyor.” değerlendirmesini yaptı.

“BM barışı ve istikrarı koruyamıyor”

Aynı toplantıda konuşan BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise Gazze’de yaşananların, BM’nin yetersizliğini ve etkisizliğini gözler önüne serdiğini söyledi.

“Filistinlilerin yaşadığı acılar, uluslararası toplumun BM Şartı’nın temel vaatlerini yerine getirmekteki başarısızlığını yansıtıyor.” diyen Albanese, kurumun bugün barışı ve istikrarı koruyamadığını vurguladı.

Albanese, BM üyesi devletleri, “soykırımı önleme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri” gerekçesiyle eleştirdi ve İsrail’e silah transferi yapan ülkelerin liderlerinin şahsen sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Albanese, İsrail’in işgal altındaki topraklarda “meşru müdafaa” iddiasında bulunamayacağını sözlerine ekledi.

