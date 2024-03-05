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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Mart 2024 15:06
 ~ Son Güncelleme: 5 Mart 2024 15:07
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BM raportörleri: İsrail, Gazzelileri kasıtlı olarak aç bırakıyor

"İsrail, kontrol noktalarında teslimatları engelleyerek, insani yardım konvoylarını bombalayarak ve insani yardım arayan sivillere ateş ederek Gazze'ye insani yardım girişini sistematik olarak reddediyor ve kısıtlıyor."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM raportörleri: İsrail, Gazzelileri kasıtlı olarak aç bırakıyor

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in Gazze'deki insanları açlığa mahkum etmesinin yanı sıra yardım konvoyları ve sivilleri vurmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Açıklamada, İsrail'in 29 Şubat'ta Gazze Şeridi'nde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açarak en az 118 kişiyi öldürmesi kınanırken, abluka altındaki bölgede kaçınılmaz açlık ve yerel gıda üretim sisteminin yok edilmesi bir "katliam" olarak nitelendi:

"İsrail, 8 Ekim'den bu yana Gazze'deki insanları kasten aç bırakıyor, şimdi de insani yardıma ulaşmak isteyen sivilleri ve yardım konvoylarını hedef alıyor."

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“İsrail uluslararası yasal yükümlülüklerine uymuyor”

Raportörler, İsrail'in sivilleri aç bırakma ve hedef almayı bırakması çağrısı yaptı.

Yardım konvoylarının koordinatlarının İsrail ile paylaşılmasına rağmen İsrail'in bunlara birçok kez ateş açtığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in uluslararası yasal yükümlülüklerine ve Uluslararası Adalet Divanının geçici tedbir kararlarına uymadığı ve "vahşet suçları" işlemeye devam ettiği bildirildi:

"İsrail, kontrol noktalarında teslimatları engelleyerek, insani yardım konvoylarını bombalayarak ve insani yardım arayan sivillere ateş ederek Gazze'ye insani yardım girişini sistematik olarak reddediyor ve kısıtlıyor."

“Çocuklar yetersiz beslenme, susuzluk ve açlıktan ölüyor”

Tüm sivil nüfusun bu kadar hızlı ve benzeri görülmemiş bir açlığa maruz kaldığını görmekten endişe duyduklarını açıklayan raportörler, aylardır Gazze'de yaygın bir kıtlığın kapıda olduğunu söylediklerini hatırlattı:

"Çocukların yetersiz beslenme, susuzluk ve açlıktan ölmeye başlaması karşısında dehşete kapıldık. Çocuklar bu şekilde ölmeye başladığında, muhtemelen kıtlığın çoktan başladığı ya da çok yakında olduğu anlaşılır."

Silah ambargosu ve yaptırım çağrısı

Açıklamada, insan haklarına saygıyı tesis etme ve uluslararası insancıl hukukun İsrail tarafından ihlal edilmesini durdurma görevinin bir parçası olarak tüm ülkelere, İsrail'e silah ambargosu ve yaptırımlar uygulanması yönündeki çağrı da yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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