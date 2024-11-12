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HABER
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2024 08:17
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2024 08:21
2 dk Okuma

BM, Pakistan'da hava kirliliğinin 11 milyon çocuğu tehdit ettiğini açıkladı

Kirlilikle mücadele konusunda hükümetin yapay yağmur yağdırma yöntemini araştırdığı belirtiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta Pakistan’ın başkenti Lahor’da bulunan ve şehrin simgelerinden biri olan Minar-e-Pakistan anıtı yer almaktadır. Anıtın çevresi yoğun bir sis veya hava kirliliği tabakasıyla kaplanmış durumdadır, bu da görüş mesafesini ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Hava kirliliği nedeniyle anıtın çevresindeki ağaçlar ve diğer yapılar soluk bir şekilde görünmektedir. Görselde genel olarak gri tonlar hakim olup, kirlilik nedeniyle anıtın net bir şekilde görülemediği dikkat çekmektedir. Bu durum, bölgedeki ciddi hava kirliliği sorununa işaret etmektedir.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde etkili olan hava kirliliği sebebiyle 11 milyon çocuğun sağlığının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

AA'nın haberine göre, UNICEF Pakistan Temsilcisi Abdullah Fadıl, yaptığı açıklamada, Pencap'taki hava kirliliğinden etkilenen 5 yaşın altındaki 11 milyon çocuk ve diğerleri için hava kirliliğini azaltmak üzere acil ve daha fazla çaba göstermesi konusunda hükümete çağrıda bulundu.

Fadıl, hava kirliliğinin 11 milyon çocuğun sağlığını tehdit ettiği uyarısında bulunarak, "Bu rekor seviyedeki hava kirliliğinden önce, Pakistan'da 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık yüzde 12'si hava kirliliğinden kaynaklanıyordu." dedi.

Bu yıl devam eden hava kirliliğinin etkilerini değerlendirmenin zaman alacağını ifade eden Fadıl, havadaki kirlilik miktarının ikiye ya da üçe katlanmasının özellikle çocuklar ve hamile kadınlar üzerinde yıkıcı etkileri olacağını vurguladı.

Pakistan'da hükümet, en fazla nüfusa sahip Pencap'ın bazı kentlerinde, hava kirliliğinin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle parklar, hayvanat bahçeleri, müzeler ve tarihi yerleri 17 Kasım'a kadar kapatmıştı.

Pencap eyaleti yönetimi, vatandaşlara maske kullanmalarını zorunlu kılsa da büyük ölçüde bu karara uyulmadı.

Kirlilikle mücadele konusunda hükümetin yapay yağmur yağdırma yöntemini araştırdığı belirtiliyor.

Pencap'ta hava kirliliği alarmı

Pencap Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb, düzenlediği basın toplantısında, Lahor, Gujranwala, Faisalabad ve Multan kentlerinde ilk ve orta dereceli okulların 17 Kasım'a kadar kapalı olacağını duyurmuştu.

Yetkililer, söz konusu kentlerde maske takmanın zorunlu olduğunu vurgulayarak, halka gerekmedikçe sokağa çıkmama çağrısı yapmıştı.

Pencap hükümeti, 30 Ekim'de, Lahor'da hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesini düşüren aktivitelere kısıtlama getirmişti.

Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre, kentteki hava kirliliği seviyesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "kabul edilebilir" olarak görülen seviyenin 40 kat üzerine çıkmış ve Lahor, "dünya genelinde hava kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaştığı şehir" haline gelmişti.

Türkiye'de hava kirliliği

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun (THHP) altıncısını yayımladığı Kara Rapor 2024, Türkiye’nin hava kirliliği karnesini ve bu kirliliğin insan sağlığı üzerindeki etkilerini çarpıcı verilerle gözler önüne seriyor.

Rapora göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 92’si Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarına göre kirli hava soluyor.

2022 yılında hava kirliliği sonucu gerçekleşen ölümlerin sayısı hem sayısal hem de orantısal olarak artış gösterdi. Temiz hava politikaları uygulanmış olsaydı, 2022 yılında Türkiye’de 68 bin 440 ölüm önlenebilirdi.

Hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında fosil yakıtların, özellikle kömür, petrol ve doğal gazın yakılması yer alıyor. Raporda hava kirliliği ve meme kanseri arasındaki ilişkiye de dikkat çekiliyor; hava kirliliği seviyelerindeki artış meme kanseri riskini ve kansere bağlı ölümleri artırıyor.

Hakkâri, Batman ve Şırnak, Türkiye’de havası en kirli ve hava kirliliğine bağlı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller olarak öne çıkıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hava kirliliği çocuk Pakistan hava kirliliği araştırması
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