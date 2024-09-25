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DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 15:25
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2024 15:31
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BM: Orta Doğu yeni bir yerinden edilme krizini kaldıramaz

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının binlerce kişiyi yerinden ettiğini ve Orta Doğu’nun yeni bir yerinden edilme krizini kaldıramayacağını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BM: Orta Doğu yeni bir yerinden edilme krizini kaldıramaz
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden (UNHCR) yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yönelik devam eden hava saldırılarının sivillerin hayatını mahvettiği belirtilerek, Lübnanlı ve Suriyeli ailelerin umutsuzluk içinde Lübnan’dan Suriye’ye kaçtığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, açıklamada, UNHCR’ın giderek artan sayıda yerinden edilmiş insanlara verdiği desteği artırdığına yer verilerek, Suriye sınırında yüzlerce aracın beklediği bildirildi.

Lübnan’ın yaklaşık 1,5 milyon Suriyelinin yanı sıra diğer ülkelerden de 11 binden fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Grandi, “Bu katliam korkunç bir bedele neden oluyor, 10 binlerce insanı evlerinden ediyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce Suriye’deki savaştan kaçan ve sığındıkları ülkede bombalanan ailelerin çektiği eziyete vurgu yapan Grandi, bu umutsuzluk ve yıkım sahnelerinin tekrarlanmaması gerektiğine işaret etti.

Grandi, “Orta Doğu yeni bir yerinden edilme krizini kaldıramaz. Daha fazla insanı evlerini terk etmeye zorlayarak bir kriz oluşturmayalım. Öncelik sivillerin hayatlarını korumak olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

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İsrail’in Lübnan saldırıları

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan’ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 23 Eylül itibariyle ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 581 kişi öldü.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut’a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, saldırılar nedeniyle 500 bin Lübnanlının yerinden edildiğini açıkladı. Bu durum, 5,49 milyonluk Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun ülke içinde mülteci konumuna düştüğü anlamına geliyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı lübnan insani kriz İsrail israil ordusu UNHCR Birleşmiş Milletler
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