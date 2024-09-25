BM: Orta Doğu yeni bir yerinden edilme krizini kaldıramaz

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden (UNHCR) yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yönelik devam eden hava saldırılarının sivillerin hayatını mahvettiği belirtilerek, Lübnanlı ve Suriyeli ailelerin umutsuzluk içinde Lübnan’dan Suriye’ye kaçtığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, açıklamada, UNHCR’ın giderek artan sayıda yerinden edilmiş insanlara verdiği desteği artırdığına yer verilerek, Suriye sınırında yüzlerce aracın beklediği bildirildi.

Lübnan’ın yaklaşık 1,5 milyon Suriyelinin yanı sıra diğer ülkelerden de 11 binden fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.

İsrail’in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: 500 bin kişi yerinden edildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Grandi, “Bu katliam korkunç bir bedele neden oluyor, 10 binlerce insanı evlerinden ediyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce Suriye’deki savaştan kaçan ve sığındıkları ülkede bombalanan ailelerin çektiği eziyete vurgu yapan Grandi, bu umutsuzluk ve yıkım sahnelerinin tekrarlanmaması gerektiğine işaret etti.

Grandi, “Orta Doğu yeni bir yerinden edilme krizini kaldıramaz. Daha fazla insanı evlerini terk etmeye zorlayarak bir kriz oluşturmayalım. Öncelik sivillerin hayatlarını korumak olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Lübnanlı 'güvenli' bölgelere kaçıyor

İsrail’in Lübnan saldırıları İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan’ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 23 Eylül itibariyle ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 581 kişi öldü. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut’a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, saldırılar nedeniyle 500 bin Lübnanlının yerinden edildiğini açıkladı. Bu durum, 5,49 milyonluk Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun ülke içinde mülteci konumuna düştüğü anlamına geliyor.

(VC)