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Yayın Tarihi: 29 Kasım 2023 10:56
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2023 11:00
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BM: Orta Doğu'da güvenlik ve istikrar, kapsamlı barış olmadan sağlanamaz

Birleşmiş Milletler’in 78. Genel Kurul’da konuşan Filistin’in Daimi Temsilcisi Riyad Mansur "Hiçbir şey savaş suçlarını, insanlığa karşı işlenen suçları ve soykırımı haklı çıkaramaz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/29/bm-orta-dogu-da-guvenlik-ve-istikrar-kapsamli-baris-olmadan-saglanamaz.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, Orta Doğu'da sürdürülebilir güvenlik ve istikrarın, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış olmadan sağlanamayacağını dile getirdi.

BM Genel Kurul oturumunda konuşan Francis, iki devletli çözümün İsrail ve Filistin arasındaki çatışma, şiddet ve acı döngüsünden çıkmanın tek geçerli yolu olduğunu söyledi.

Bu barışın inşa edilmesi için daha fazla çalışılması gerekildiğine dikkati çeken Francis, İsrail ve Hamas arasında çatışmalara verilen "insani ara"dan memnun olduğunu ifade etti.

"İnsani ara"nın yeterli olmadığını vurgulayan Francis, Gazze'ye ve saldırılardan etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşabilmesi için "daha uzun vadeli insani ateşkes çağrısı" yaptı.

Francis, "Orta Doğu'da sürdürülebilir güvenlik ve istikrar, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış olmadan sağlanamaz ve sağlanamayacaktır." ifadesini kullandı.

"Filistinlilerin zorla yerinden edildiği en büyük olay"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da, "tek bir Filistinli neslin bile savaş musibetinden kurtulamadığını" vurguladı.

Mansur, "Bu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin şimdiye kadar yaşadığı en ölümcül dönem ve daha önce de birçok saldırıya maruz kaldılar. Bu, Nekbe'den bu yana Filistinlilerin zorla yerinden edildiği en büyük olaydır." şeklinde konuştu.

Gazze'de 1,8 milyondan fazla sivilin ülke içinde yerinden edildiğini tahmin ettiklerini aktaran Mansur, "İsrail'in Filistin'e karşı tam teşekküllü savaş yürüttüğünü ve yakın geçmişte hiçbir çatışmada bu kadar fazla çocuğun öldürülmediğini" söyledi.

"Hiçbir şey savaş suçlarını, insanlığa karşı işlenen suçları ve soykırımı haklı çıkaramaz." diyen Mansur, Filistin meselesine uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları çerçevesinde adil ve kalıcı çözüm bulunmadan Orta Doğu'da barış olamayacağını vurguladı.

(HA)

Filistin Filistin-İsrail Savaşı
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