BM okuluna sığınan sivillere İsrail hava saldırısı: 27 kişi can verdi

İsrail'in 49 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin barındığı BM'ye ait okula hava saldırısı düzenledi.



Saldırıda 27 kişi öldü, en az 93 kişi yaralandı.

Saldırı TSİ 08.00'da başlaması kararlaştırılan Hamas ve İsrail arasındaki ateşkese saatler kala gerçekleşti.

Guterres ateşkes kararını kutladı, İsrail BM okulunu vurdu

Kararın açıklanmasını bekleyen BM Genel Sekreteri António Guterres ateşkes anlaşmasının Israil ve Hamas arasında doğru yönde varılmış bir karar olduğunu açıklamış ama daha fazlasının gerektiğine dikkat çekmişti. "BM'nin ateşkes kararının Gazze'deki insani duruma olumlu etkisini en çoğa çıkartmak üzere bütün kapasitesini harekete geçirmeye hazırlandığını" dile getirdiği sosyal medya paylaşımının üzerinden çok zaman geçmeden İsrail uçakları bir sığınağa dönüştürülmüş BM okulunu vurarak 27 sivili daha öldürdüler.

Saldırıda vurulan okul Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Ebu Hüseyin Okulu'ydu.

Ölü sayısı 15 bine dayandı

Gazze Şeridi'ndeki Filsitin Yönetimi Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenler, 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854'e yükseldi.



Yüzde 75'i kadınlar ve çocuklar olan 36 bini aşkın kişi de yaralandıı.



Gazze'de Filistinli hane halklarına yönelik 1,400'ü aşkın katliam gerçekleştirdi.



İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 700'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin kişi ise kayıp.

(AEK)