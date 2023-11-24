ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Kasım 2023 02:51
 ~ Son Güncelleme: 24 Kasım 2023 11:25
2 dk Okuma

ATEŞKESE SAATLER KALA

BM okuluna sığınan sivillere İsrail hava saldırısı: 27 kişi can verdi

İsrail ve Hamas arasında Cuma sabahı başlayacak ateşkese saatler kala İsrail savaş uçaklar Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir okula hava saldırısı düzenledi. BM'ye ait okulda 27 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

Gazze

Gazze
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/24/bm-okuluna-siginan-sivillere-israil-hava-saldirisinda-26-kisi-can-verdi.jpg
Saldırıda vurulanlar ambulanslarla hastanelere taşnıırken/WION

İsrail'in 49 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin barındığı BM'ye ait okula hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 27 kişi öldü, en az 93 kişi yaralandı.

Saldırı TSİ 08.00'da başlaması kararlaştırılan Hamas ve İsrail arasındaki ateşkese saatler kala gerçekleşti.

Guterres ateşkes kararını kutladı, İsrail BM okulunu vurdu 

Kararın açıklanmasını bekleyen BM Genel Sekreteri António Guterres ateşkes anlaşmasının Israil ve Hamas arasında doğru yönde varılmış bir karar olduğunu açıklamış ama daha fazlasının gerektiğine dikkat çekmişti. "BM'nin ateşkes kararının Gazze'deki insani duruma olumlu etkisini en çoğa çıkartmak üzere bütün kapasitesini harekete geçirmeye hazırlandığını" dile getirdiği sosyal medya paylaşımının üzerinden çok zaman geçmeden İsrail uçakları bir sığınağa dönüştürülmüş BM okulunu vurarak 27 sivili daha öldürdüler. 

Saldırıda vurulan okul Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Ebu Hüseyin Okulu'ydu. 

Ölü sayısı 15 bine dayandı

Gazze Şeridi'ndeki Filsitin Yönetimi Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenler, 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854'e yükseldi.

Yüzde 75'i kadınlar ve çocuklar olan 36 bini aşkın kişi de yaralandıı.

Gazze'de Filistinli hane halklarına yönelik 1,400'ü aşkın katliam gerçekleştirdi.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 700'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin kişi ise kayıp.

(AEK)

Gazze ateşkes anlaşması israil hava saldırısı Filistin-İsrail Savaşı
Sayfa Başına Git