BM: Nijerya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 269 kişi öldü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Nijerya Temsilcisi Arjun Jain, Nijerya'da etkili olan şiddetli yağışlar ve bunların yol açtığı sellere ilişken açıklama yaptı.

Jain, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısındaki açıklamasında, Nijerya'da son haftalardaki şiddetli yağmurların 36 eyaletten 30'unda zarara yol açtığını söyledi, “Hükümet yetkililerinin aktardığına göre, aşırı yağışlardan 1 milyondan fazla kişi etkilendi. 269 kişi trajik şekilde hayatını kaybetti ve 640 binden fazla kişi yerinden oldu” dedi.

Gıda güvensizliği ve ekonomik zorluklar

Arjun Jain, BMMYK ve insani yardım ortaklarının, sellerde evlerini kaybedenlere hayat kurtarıcı yardım sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirerek, malzemelerin hızla tükendiğini ve acil ihtiyaçların yalnızca yüzde 10'undan azını karşılayabildiklerini kaydetti.

Yıkıcı sellerin yıllardır süren yerinden edilmeleri, gıda güvensizliğini ve ekonomik zorlukları daha da kötüleştirdiğini belirten Jain, binlerce kişinin aşırı kalabalık okullarda ve kamplarda yükselen sulardan korunmaya çalıştığını aktardı.

BMMYK'ya göre, Nijerya'da çoğunluğu ülkenin kuzeydoğusunda olmak üzere 3,6 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Nijerya, yaklaşık 100 bin sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapıyor.

(AS)