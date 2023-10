BM: Myanmar’da 2 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Myanmar’da süren çatışmalar ve muson yağışlarının yol açtığı seller nedeniyle ülke içinde yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Ülkeyle ilgili rapor yayınlayan OCHA, “Myanmar'da devam eden çatışmalar ve muson selleri, yeni yer değiştirmelere, sivil kayıplarına ve sivil mülklerin tahrip olmasına neden olmayı sürdürüyor. Bu durum Myanmar’da zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştiriyor. Yaklaşık 2 milyon kişi şu anda istikrarsız koşullar altında ülke içinde yerinden edilmiş durumda ve hayat kurtarıcı yardıma ihtiyaç duyuyor” bilgisini verdi.

İnsani ihtiyaçlar için mali desteğe ihtiyaç var

Raporda, yerel ve uluslararası insani yardım ortaklarının, derinleşen ihtiyaçlara yönelik yardım ölçeklerini artırmaya devam ettiği ve 2023'ün ilk yarısında en az 1,8 milyon kişiye ulaşıldığı kaydedildi.

BM'nin Myanmar'da mayısta yaşanan Mocha Kasırgası ve 2023 yılı insani müdahale planı kapsamında başlattığı 887 milyon dolarlık yardım çağrısının ise yalnızca yüzde 28'lik kısmının finanse edildiği belirtilen raporda, ülkedeki insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için ek mali desteğe ihtiyaç olduğu da aktarıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koydu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Aung San Suu Kyi hakkında

Myanmar'daki askeri diktatörlüğe karşı gösterdiği barışcıl ve şiddetsiz mücadeleyle 1990 yılında Rafto ve Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'nü, 1991 yılında da Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

1990 genel seçimlerinin sonuçlarına göre ülkenin başbakanı olmaya hak kazandı, cunta tarafından gözaltında tutulduğu için bu görevi üstlenemedi. 15 yıl ev hapsinde kaldı. Bu dönemde Nobel Barış Ödülü'nü almaya oğulları gitti.

Dünya′nın pek çok yerinden serbest bırakılması için çağrılar yapıldı, hakkında kitaplar yazıldı, filmler yapıldı ve 2010 yılında serbest kaldı.

İngiltereli rock grubu U2, All That You Can't Leave Behind albümündeki Walk On adlı şarkısını ona adadı.

Myanmar ordusunun Rohingya Müslümanlarına karşı işkence, taciz ve tecavüz iddialarını reddetti.

Myanmar hakkında

Güneydoğu Asya'da bulunan ülkenin nüfusu 54 milyon. Ülke sınırlarını Bangladeş, Hindistan, Çin, Tayland ve Laos ile paylaşıyor.

1962'den 2011'e kadar direkt olarak veya dolaylı yoldan ordunun gölgesinde yönetildi.

Uzun yıllar sonra ülkedeki demokratik reformlar sonucu Aung San Suu Kyi, 2015 seçimlerinde iktidara geldi. Ancak iki yıl sonra ordu Rohingyalıları Bangladeş'e sürdü.

Bu, Suu Kyi'nin eski destekçilerinin yanı sıra uluslararası kamuoyundan da tepki çekti. Suu Kyi “etnik temizlik” tanımını reddettiği için dünya genelinde popüleritesini yitirdi ancak ülkesinde önemli bir figür olmayı sürdürdü. (AS)