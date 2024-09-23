BM: Lübnan yeni bir Gazze’ye dönüşebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalara değindi.

Guterres, İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarıyla giderek yükselen tansiyonun endişe verici olduğunu kaydetti.

"Lübnan'ın yeni bir Gazze'ye dönüşme olasılığı beni endişelendiriyor" diyen Guterres, hem İsrail'e hem de Hizbullah'a gerilimi düşürmeleri çağrısı yaptı.

“İki taraf da ateşkesle ilgilenmiyor”

Gazze'de devam eden insani krize dikkati çeken Guterres, gelinen noktada artık İsrail'in de Hamas'ın da ateşkesle ilgilenmediğini düşündüğünü söyledi, "Şurası açık ki iki taraf da ateşkesle ilgilenmiyor. Bu bir trajedi çünkü bu sona ermesi gereken bir savaş" diye konuştu.

Guterres, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) ile ilgili İsrail'in ortaya attığı iddiaların temelsiz olduğunu vurguladı.

Guterres, UNWRA'nın içine "sızmış" bazı Hamas üyelerinin zaten tespit edilip kurum tarafından gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek, İsrail'in "UNWRA Hamas'ı destekliyor" iddiasının hiçbir temele dayanmadığını kaydetti.

"UNWRA'dan Hamas'a destek anlamına gelebilecek herhangi bir taahhüt asla olmamıştır. Burası çok açık ve net. Hamas bazı kritik dönemlerde destek aldı ancak UNWRA'dan değil, İsrail'den aldı" diyen Guterres, İsrail hükümetinin önceki dönemlerde Filistin içinde ayrışmayı desteklemek için başka ülkelerden gelen paraların Hamas'a ulaştırılmasını sağladığını söyledi.

(AS)