ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2024 08:28
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2024 15:16
1 dk Okuma

BM: Lübnan yeni bir Gazze’ye dönüşebilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, hem İsrail'e hem de Hizbullah'a gerilimi düşürmeleri çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BM: Lübnan yeni bir Gazze’ye dönüşebilir
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalara değindi.

Guterres, İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarıyla giderek yükselen tansiyonun endişe verici olduğunu kaydetti.

"Lübnan'ın yeni bir Gazze'ye dönüşme olasılığı beni endişelendiriyor" diyen Guterres, hem İsrail'e hem de Hizbullah'a gerilimi düşürmeleri çağrısı yaptı.

“İki taraf da ateşkesle ilgilenmiyor”

Gazze'de devam eden insani krize dikkati çeken Guterres, gelinen noktada artık İsrail'in de Hamas'ın da ateşkesle ilgilenmediğini düşündüğünü söyledi, "Şurası açık ki iki taraf da ateşkesle ilgilenmiyor. Bu bir trajedi çünkü bu sona ermesi gereken bir savaş" diye konuştu.

Guterres, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) ile ilgili İsrail'in ortaya attığı iddiaların temelsiz olduğunu vurguladı.

Guterres, UNWRA'nın içine "sızmış" bazı Hamas üyelerinin zaten tespit edilip kurum tarafından gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek, İsrail'in "UNWRA Hamas'ı destekliyor" iddiasının hiçbir temele dayanmadığını kaydetti.

"UNWRA'dan Hamas'a destek anlamına gelebilecek herhangi bir taahhüt asla olmamıştır. Burası çok açık ve net. Hamas bazı kritik dönemlerde destek aldı ancak UNWRA'dan değil, İsrail'den aldı" diyen Guterres, İsrail hükümetinin önceki dönemlerde Filistin içinde ayrışmayı desteklemek için başka ülkelerden gelen paraların Hamas'a ulaştırılmasını sağladığını söyledi.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
lübnan Hizbullah İsrail Hizbullah-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Gazze'de can kaybı 41 bin 455’e çıktı
Bugün 15:34
/haber/gazze-de-can-kaybi-41-bin-455e-cikti-299957
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırıları: En az 182 ölü
Bugün 14:45
/haber/israil-den-lubnan-in-guneyine-hava-saldirilari-en-az-182-olu-299955
BM’nin 79. Genel Kurulu yarın başlıyor
Bugün 13:26
/haber/bmnin-79-genel-kurulu-yarin-basliyor-299949
Hizbullah: İsrail ile 'açık hesaplaşma savaşı' aşamasına geçtik
Bugün 10:00
/haber/hizbullah-israil-ile-acik-hesaplasma-savasi-asamasina-gectik-299941
İsrail'in Beyrut saldırısı: Can kaybı 45'e yükseldi
22 Eylül 2024
/haber/israil-in-beyrut-saldirisi-can-kaybi-45-e-yukseldi-299931
İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlendi
22 Eylül 2024
/haber/israil-ve-hizbullah-arasindaki-catismalar-siddetlendi-299930
İsrail ordusu Beyrut’u vurdu
20 Eylül 2024
/haber/israil-ordusu-beyrutu-vurdu-299904
İsrail saldırılarının ardından Lübnan'da 'bataryalı cihaz' korkusu yaşanıyor
20 Eylül 2024
/haber/israil-saldirilarinin-ardindan-lubnan-da-bataryali-cihaz-korkusu-yasaniyor-299902
Lübnan’dan BMGK’ya mektup: Cihazlar elektronik mesajla patlatıldı
20 Eylül 2024
/haber/lubnandan-bmgkya-mektup-cihazlar-elektronik-mesajla-patlatildi-299872
Lübnan'da çağrı cihazı ve telsiz patlamaları: Ölü sayısı 37'ye yükseldi
19 Eylül 2024
/haber/lubnan-da-cagri-cihazi-ve-telsiz-patlamalari-olu-sayisi-37-ye-yukseldi-299859
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gazze'de can kaybı 41 bin 455’e çıktı
Bugün 15:34
/haber/gazze-de-can-kaybi-41-bin-455e-cikti-299957
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırıları: En az 182 ölü
Bugün 14:45
/haber/israil-den-lubnan-in-guneyine-hava-saldirilari-en-az-182-olu-299955
BM’nin 79. Genel Kurulu yarın başlıyor
Bugün 13:26
/haber/bmnin-79-genel-kurulu-yarin-basliyor-299949
Hizbullah: İsrail ile 'açık hesaplaşma savaşı' aşamasına geçtik
Bugün 10:00
/haber/hizbullah-israil-ile-acik-hesaplasma-savasi-asamasina-gectik-299941
İsrail'in Beyrut saldırısı: Can kaybı 45'e yükseldi
22 Eylül 2024
/haber/israil-in-beyrut-saldirisi-can-kaybi-45-e-yukseldi-299931
İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlendi
22 Eylül 2024
/haber/israil-ve-hizbullah-arasindaki-catismalar-siddetlendi-299930
İsrail ordusu Beyrut’u vurdu
20 Eylül 2024
/haber/israil-ordusu-beyrutu-vurdu-299904
İsrail saldırılarının ardından Lübnan'da 'bataryalı cihaz' korkusu yaşanıyor
20 Eylül 2024
/haber/israil-saldirilarinin-ardindan-lubnan-da-bataryali-cihaz-korkusu-yasaniyor-299902
Lübnan’dan BMGK’ya mektup: Cihazlar elektronik mesajla patlatıldı
20 Eylül 2024
/haber/lubnandan-bmgkya-mektup-cihazlar-elektronik-mesajla-patlatildi-299872
Lübnan'da çağrı cihazı ve telsiz patlamaları: Ölü sayısı 37'ye yükseldi
19 Eylül 2024
/haber/lubnan-da-cagri-cihazi-ve-telsiz-patlamalari-olu-sayisi-37-ye-yukseldi-299859
Sayfa Başına Git