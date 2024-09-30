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Yayın Tarihi: 30 Eylül 2024 13:08
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2024 13:10
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BM: Lübnan'dan Suriye’ye geçenlerin sayısı 100 bine ulaştı

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da yüz binlerce kişi yerinden oldu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
BM: Lübnan'dan Suriye’ye geçenlerin sayısı 100 bine ulaştı
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"İsrail'in hava saldırılarından kaçarak Lübnan'dan Suriye'ye geçen Lübnanlı ve Suriyelilerin sayısı 100 bine ulaştı" bilgisini veren Grandi, Suriye'ye doğru geçişlerin devam ettiğini bildirdi.

Grandi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yetkililerinin, bölgeye geçiş yapanları desteklemek için yerel yetkililer ve Suriye Kızılayı ile dört geçiş noktasında bulunduğunu kaydetti.

İsrail saldırılarında 1174 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Beka ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1174 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürüyor.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı
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