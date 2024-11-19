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Yayın Tarihi: 19 Kasım 2024 07:58
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2024 08:01
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BM: Karadeniz hala bir gerilim noktası olmaya devam ediyor

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Karadeniz'in hala bir gerilim noktası olmaya devam ettiğini belirterek deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestini desteklemek için ilgili tüm taraflarla temasın süreceğini bildirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen bir oturum görülmektedir. Görselde, konseye üye ülkelerin temsilcileri, oval bir masa düzeni etrafında toplanmış durumdadır. Delegeler, masalarında belgeler, not defterleri ve elektronik cihazlarla meşgul görünmektedir. Salonun arka planında, diğer gözlemciler ve katılımcılar sıralarda oturmuş, oturumu takip etmektedir. Merkezi masanın ortasında bir mikrofon veya kamera olduğu görülmektedir. Salonun resmi atmosferi, önemli bir uluslararası konunun tartışıldığını yansıtmaktadır.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki savaşın 1000. günü dolayısıyla düzenlenen oturumda, üst düzey katılımcılar savaşın etkilerini ve çözüm yollarını tartıştı. BM Genel Sekreteri adına konuşan Rosemary DiCarlo, bu süre zarfında milyonlarca Ukraynalının yıkım ve acı yaşadığını, en az 12 bin sivilin hayatını kaybettiğini ve milyonlarca kişinin yerinden edildiğini ifade etti. Rusya’nın enerji altyapılarına saldırılarının kritik zararlar verdiğini belirten DiCarlo, tüm tarafları sivilleri korumaya çağırdı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Putin’in başarısının uluslararası düzeni tehdit edeceğini, bu nedenle Ukrayna’ya desteğin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Lammy, Rusya’nın Kuzey Kore askerleri ve İran silahlarıyla saldırılarını artırdığına dikkat çekti. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise Rusya’nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, Ukrayna’ya yeni destekler sağlayacaklarını duyurdu.

Japonya ve Çin temsilcileri, çatışmanın uluslararası düzen üzerindeki etkilerine değindi. Japonya, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğini kınarken, Çin temsilcisi Geng Shuang barış görüşmelerinin önemine vurgu yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanı, savaşın küresel tehdit boyutuna dikkat çekerek, Rusya’ya karşı uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise doğrudan diyalog ve müzakerelerle barışın sağlanması gerektiğini ifade etti. Oturumda birçok ülke, uluslararası hukukun korunması ve çatışmanın sona erdirilmesi için işbirliği çağrısında bulundu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
birlemiş milletler ukrayna Rusya Savaş
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