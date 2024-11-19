BM: Karadeniz hala bir gerilim noktası olmaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki savaşın 1000. günü dolayısıyla düzenlenen oturumda, üst düzey katılımcılar savaşın etkilerini ve çözüm yollarını tartıştı. BM Genel Sekreteri adına konuşan Rosemary DiCarlo, bu süre zarfında milyonlarca Ukraynalının yıkım ve acı yaşadığını, en az 12 bin sivilin hayatını kaybettiğini ve milyonlarca kişinin yerinden edildiğini ifade etti. Rusya’nın enerji altyapılarına saldırılarının kritik zararlar verdiğini belirten DiCarlo, tüm tarafları sivilleri korumaya çağırdı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Putin’in başarısının uluslararası düzeni tehdit edeceğini, bu nedenle Ukrayna’ya desteğin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Lammy, Rusya’nın Kuzey Kore askerleri ve İran silahlarıyla saldırılarını artırdığına dikkat çekti. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise Rusya’nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, Ukrayna’ya yeni destekler sağlayacaklarını duyurdu.

Japonya ve Çin temsilcileri, çatışmanın uluslararası düzen üzerindeki etkilerine değindi. Japonya, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğini kınarken, Çin temsilcisi Geng Shuang barış görüşmelerinin önemine vurgu yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanı, savaşın küresel tehdit boyutuna dikkat çekerek, Rusya’ya karşı uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise doğrudan diyalog ve müzakerelerle barışın sağlanması gerektiğini ifade etti. Oturumda birçok ülke, uluslararası hukukun korunması ve çatışmanın sona erdirilmesi için işbirliği çağrısında bulundu.

(EMK)