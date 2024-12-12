ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Aralık 2024 08:21
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2024 08:25
1 dk Okuma

BM Kalkınma Programı: Toparlanma süreci tüm Filistin toprakları için geçerli olmalı

UNDP Yöneticisi Xu Haoliang, toparlanma sürecinden bahsedebilmek için ateşkesin şart olduğunu vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, bir çocuk yıkılmış bir bölgede çıplak ayakla yürürken görülüyor. Çocuk kırmızı bir kazak giymiş ve sırtında ağır görünen metal bir parça taşıyor. Çevrede, büyük ölçüde yıkılmış binalar, enkaz ve moloz yığınları dikkat çekiyor. Gökyüzü açık mavi ve aydınlık bir gün olduğu gözlemleniyor, ancak ortam savaş veya doğal afet sonrası bir yıkım alanını andırıyor. Çocuğun yüz ifadesi ciddi ve yorulmuş bir ruh halini yansıtıyor. Arka planda, harap olmuş binalar bölgenin ne denli zarar gördüğünü gösteriyor. Bu görüntü insana zorluklar ve dayanıklılık temasını düşündürüyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yöneticisi Xu Haoliang, toparlanma sürecinden bahsedebilmek için ateşkesin şart olduğunu vurgulayarak, "Toparlanma süreci tüm Filistin toprakları için geçerli olmalı. Çünkü durumdan sadece Gazze değil, tüm Filistin toprakları etkileniyor" dedi.

Xu, BM'de düzenlediği basın toplantısında Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği ziyaret hakkında konuştu.

AA'nın haberine göre, Xu, Dünya Bankasının Gazze'deki altyapı yıkımının maliyetinin yaklaşık 18,9 milyar dolar olduğunu açıkladığını anımsatarak, bunun da yıkımın ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi olduğunu anlattı.

Bölgede açlığın önemli bir sorun haline geldiğine dikkati çeken Xu, Gazze'ye geçen aydan beri taze meyve ya da sebzenin giriş yapmadığını kaydetti.

Xu, açlığın özellikle çocuklar üzerindeki etkisine dikkati çekerek, çocukların büyüme için gerekli besinleri alamadığını, insani krizin bu nedenle nesilsel bir soruna da dönüştüğünü söyledi.

Sağlık tesislerinin yoğun darbe aldığını dile getiren Xu, evlerin yıkımı nedeniyle 2.1 milyon insanın derme çatma çadırlar ya da yıkık evlerde kaldığını ifade etti.

Xu, atık yönetiminin de sorun teşkil ettiğini belirterek, insanların kaldığı çadır kampların yanındaki atıklardan gelen kokunun dayanılmaz olduğunu, çözüm üretilmemesi halinde sağlık sorunlarının çok daha fazla artacağını ifade etti.

Toparlanma sürecinden bahsedebilmek için ateşkesin şart olduğunu vurgulayan Xu, "Toparlanma süreci tüm Filistin toprakları için geçerli olmalı. Çünkü durumdan sadece Gazze değil, tüm Filistin toprakları etkileniyor" dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
israil filistin filistin israil İsrail-Filistin UNDP BM Kalkınma Programı
ilgili haberler
Netanyahu: Golan Tepeleri, sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak
10 Aralık 2024
/haber/netanyahu-golan-tepeleri-sonsuza-kadar-israil-in-ayrilmaz-bir-parcasi-olacak-302559
1973 SAVAŞI SONRASI EN BÜYÜK SALDIRI
İsrail, Suriye Ordusu'ndan geriye kalan ne varsa yok ediyor
10 Aralık 2024
/haber/israil-suriye-ordusu-ndan-geriye-kalan-ne-varsa-yok-ediyor-302554
Almanya'dan Golan Tepeleri açıklaması: Suriye'ye ait, İsrail'in ilhakını tanımıyoruz
9 Aralık 2024
/haber/almanya-dan-golan-tepeleri-aciklamasi-suriye-ye-ait-israil-in-ilhakini-tanimiyoruz-302551
İsrail, Golan’da tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarını işgal etti
9 Aralık 2024
/haber/israil-golanda-tampon-bolgeyi-gecerek-suriye-topraklarini-isgal-etti-302520
Af Örgütü: İsrail savaş suçu işliyor
5 Aralık 2024
/haber/af-orgutu-israil-savas-sucu-isliyor-302433
Erdoğan’ı İsrail'le devam eden ticaret için protesto eden 9 kişi tutuklandı
2 Aralık 2024
/haber/erdogani-israil-le-devam-eden-ticaret-icin-protesto-eden-9-kisi-tutuklandi-302353
İsrail, BM'nin Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırma girişimlerini engelliyor
28 Kasım 2024
/haber/israil-bm-nin-gazze-nin-kuzeyine-yardim-ulastirma-girisimlerini-engelliyor-302258
Lübnan, İsrail’e ateşkes anlaşmasına bağlı kalma çağrısı yaptı
27 Kasım 2024
/haber/lubnan-israile-ateskes-anlasmasina-bagli-kalma-cagrisi-yapti-302244
Filistin Turizm Bakanı: İsrail, 7 Ekim'den beri 188 tarihi alanı vurdu
25 Kasım 2024
/haber/filistin-turizm-bakani-israil-7-ekim-den-beri-188-tarihi-alani-vurdu-302176
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Netanyahu: Golan Tepeleri, sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak
10 Aralık 2024
/haber/netanyahu-golan-tepeleri-sonsuza-kadar-israil-in-ayrilmaz-bir-parcasi-olacak-302559
1973 SAVAŞI SONRASI EN BÜYÜK SALDIRI
İsrail, Suriye Ordusu'ndan geriye kalan ne varsa yok ediyor
10 Aralık 2024
/haber/israil-suriye-ordusu-ndan-geriye-kalan-ne-varsa-yok-ediyor-302554
Almanya'dan Golan Tepeleri açıklaması: Suriye'ye ait, İsrail'in ilhakını tanımıyoruz
9 Aralık 2024
/haber/almanya-dan-golan-tepeleri-aciklamasi-suriye-ye-ait-israil-in-ilhakini-tanimiyoruz-302551
İsrail, Golan’da tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarını işgal etti
9 Aralık 2024
/haber/israil-golanda-tampon-bolgeyi-gecerek-suriye-topraklarini-isgal-etti-302520
Af Örgütü: İsrail savaş suçu işliyor
5 Aralık 2024
/haber/af-orgutu-israil-savas-sucu-isliyor-302433
Erdoğan’ı İsrail'le devam eden ticaret için protesto eden 9 kişi tutuklandı
2 Aralık 2024
/haber/erdogani-israil-le-devam-eden-ticaret-icin-protesto-eden-9-kisi-tutuklandi-302353
İsrail, BM'nin Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırma girişimlerini engelliyor
28 Kasım 2024
/haber/israil-bm-nin-gazze-nin-kuzeyine-yardim-ulastirma-girisimlerini-engelliyor-302258
Lübnan, İsrail’e ateşkes anlaşmasına bağlı kalma çağrısı yaptı
27 Kasım 2024
/haber/lubnan-israile-ateskes-anlasmasina-bagli-kalma-cagrisi-yapti-302244
Filistin Turizm Bakanı: İsrail, 7 Ekim'den beri 188 tarihi alanı vurdu
25 Kasım 2024
/haber/filistin-turizm-bakani-israil-7-ekim-den-beri-188-tarihi-alani-vurdu-302176
Sayfa Başına Git