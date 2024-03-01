BM, İsrail’in yardım bekleyen Gazzeli sivilleri öldürmesini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de 100'den fazla sivilin yardım beklerken İsrail tarafından öldürüldüğü saldırıyı kınadı ve acil insani ateşkes çağrısı yaptı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres adına, saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Af Örgütü, Gazze'de yardım bekleyenlere saldırının soruşturulmasını istedi

30 binden fazla insan öldürüldü

Guterres'in Gazze'de sayısı 30 bini geçen ölü ve 70 bini geçen yaralı sayısı karşısında "dehşet içinde" olduğu kaydedilen açıklamada, halen sayısı bilinmeyen çok sayıda kişinin de enkaz altında olduğu belirtildi:

“Genel Sekreter, Gazze'nin kuzeyinde hayat kurtarıcı yardım arayışındayken 100'den fazla kişinin (İsrail saldırısında) öldürüldüğü veya yaralandığı bildirilen olayı kınıyor. Gazze'deki çaresiz sivillerin acil yardıma ihtiyacı var ve buna BM'nin son bir haftadır yardım dağıtamadığı kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyi dahil.”

Açıklamada Gazze'nin tamamına acil insani yardım dağıtım kanallarının açılması gerektiğini vurgulayan Guterres'in, Gazze'de acil insani ateşkes ve tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında da bulunduğu kaydedildi.

“Gazze'de hiçbir yer güvenli değil” Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, İsrail'in, Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırı sonrası sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu. Gazze'de 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı trajik olayla ilgili haberleri derin üzüntüyle karşıladığını kaydeden Chapagain, "Bu, sivillerin içinde bulunduğu çaresiz durumu açık şekilde hatırlattı. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil ve gidecek yer kalmadı" dedi. Chapagain, tüm taraflara acilen uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyma ve sivilleri koruma çağırısında bulunarak, "Kalıcı barış ve istikrara duyulan ihtiyaç, hiç bu kadar büyük olmamıştı" değerlendirmesinde bulundu.

“İsrail'in yardım bekleyenleri hedef alarak öldürdü”

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, BM Güvenlik Konseyinin kapalı oturumu öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.

Filistin Daimi Temsilcisi, İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırıyla ilgili, "Bu, insanları dizginlemek için havaya ateş açmak gibi bir şey değil. Onlarcasının kafasına kurşun sıkılıyor. Kasıtlı hedef alınıp öldürülüyor" dedi.

Mansur, "Biliyorsunuz bu çirkin katliam, Güvenlik Konseyi felç olduğu ve vetolar kullanıldığı sürece bu durumun devam edeceğinin ve Filistin halkının hayatına mal olacağının kanıtıdır" şeklinde konuştu.

“Güvenlik Konseyinin artık yeter demesi gerekir”

Riyad Mansur, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'den "Güvenlik Konseyinin bu cinayeti kınayacak bir şey üretmesi ve katliamın sorumlularının peşine düşmesi için" ricada bulunduğunu belirtti.

Filistin Daimi Temsilcisi, BM Güvenlik Konseyine, Genel Kurula ve Genel Kurul Başkanı'na gönderdikleri mektupta, Filistin halkına karşı yapılan "bu iğrenç katliamı mümkün olan en güçlü ifadelerle" kınadıklarını bildirdi.

Mansur, "Hesap verebilirlik son derece önemli ve BM Güvenlik Konseyinin artık yeter demesi gerekir" diyerek ateşkes çağrısına bulundu.

“İsrail’in amacı Filistin halkını topraklarından sürmek” Filistin yönetimi de saldırıyı kınadı. Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "bir lokma yiyecek bulabilmek için hayatlarını tehlikeye atan bunca insanın hayatını kaybetmesinin, İsrail'in işlediği soykırımın bir parçası olduğu" ifade edildi. İşlenen bu suçtan İsrail'in sorumlu olduğu ve bunun hesabını uluslararası mahkemelerde vermesi gerektiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in bu suçla, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına karşı işlediği suçlara bir yenisini daha eklediği kaydedildi. Uluslararası toplumun sessizliğinin, İsrail'i, Filistinlilerin kanını dökmeye ve modern tarihte benzeri görülmemiş soykırım suçlarını işlemeye teşvik ettiği aktarılan açıklamada, "Bu katliamların devam etmesi, asıl amacın, Filistin halkını katletmek ve topraklarından sürmek olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" dendi. “Soykırımın bir parçası” Filistin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, katliamın, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyini tamamen Filistinlilerden temizlemek için buradaki halka karşı yürüttüğü soykırımın bir parçası olduğunu belirtti: "Bu katliam, soykırımın ve halkımızı tehcir etme politikasının yeni bir kanıtıdır ve uluslararası topluma ve İsrail'i destekleyen ülkelere, sivillerin korunmasının tek yolunun ateşkesten geçtiğini göstermiştir. Bu menfur katliam, İsrail'in sivillerin korunmasına yönelik uluslararası çağrı ve taleplere kulak vermediğini hatta bunun aksini yaptığını göstermiştir."

“Tüm insanlığa yapılmış açık bir saldırı” Filistin direniş gruplarından yapılan ortak açıklamada da, İsrail'in, soykırım suçları işlemeye ve uluslararası mahkemeler ile uluslararası örgütlere meydan okumaya devam ettiği ve bu kurumların, soykırım suçlarını durdurmak için gerçek ve ciddi bir şey yapmaktan aciz olduğu kaydedildi. Bu katliamın, zaman ve mekan sınırlarını aştığı ve tüm insanlığa yapılmış açık bir saldırı olduğu belirtilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'i, saldırılar ile soykırımı sonlandırmaya ve yardım girişlerine izin vermeye zorlayacak kararlar almaya çağrıldı. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk de açıklamasında, "ABD'ye ve arabuluculara şunu teyit ediyoruz: Müzakere süreci ucu açık bir süreç değildir ve ayrıca İsrail'in bunu Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürmek için bir kılıf olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD’den “rehinelerin serbest bırakılması” şartı

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasındaki görüşmelerde, yardım beklerken İsrail saldırısında öldürülen Gazzelilerle ilgili olayın "trajik" ve "korkutucu" olduğu vurgulandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, iki liderle görüşmesinde, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasının, hızlıca devreye girecek ve 6 hafta kadar sürebilecek ateşkese zemin olacağını, bu sürecin sonunda da daha yapıcı yeni aşamaya geçilebileceğini belirttiği aktarıldı.

Beyaz Saray: İsrail’den olayı soruşturmasını istedik

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, "Gazze'nin kuzeyindeki olaylar ciddi şekilde endişe verici ve bizi derin bir endişeye sevk ediyor, bunlar çok trajik. Gazze'deki İsrail operasyonları sonucunda çok fazla sayıda sivil orada hayatını kaybetti" dedi.

Gazze'de yardım beklerken İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilerle ilgili olarak "olayı yakından takip ettiklerini" belirten Dalton, "Bu son olayın iyi bir şekilde soruşturulması gerektiğini düşünüyoruz. İsrail hükümetinden bilgi almak için bu sabah kendileriyle irtibata geçtik ve olayı soruşturmalarını istedik" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da yaşanan olayın "trajik" olduğunu vurguladı ve İsrail hükümetinin soruşturmasını yakından takip edeceklerini söyledi, "Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğine ilişkin acilen ilave bilgi bekliyoruz" dedi.

Pentagon: İsrail ordusu çok fazla sivil öldürdü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "sivillerin hayatlarının korunması gerektiğini yinelemeye devam ettiklerini" belirtti.

Yardım bekleyen Gazzelilere yapılan saldırı hakkındaki raporların "endişe verici" olduğunu kaydeden Ryder, "Bu masum can kayıplarını duyduğumuza elbette çok üzüldük ve söylediğim gibi, İsrail'in askeri operasyonlarında çok fazla sivilin öldürüldüğünü kabul ediyoruz" dedi.

Ne olmuştu? Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 112 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini belirtti. Kaynaklar olayın soruşturulduğunu belirtirken, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edildi. Hamas, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Siyonist ordu, halkımızın sistematik öldürülmesini meşrulaştırmak için önemsiz bir hikaye anlatarak, gerçekleştirdiği korkunç katliam hakkında aldatma ve yalan bilgi aktarmaktadır" dedi. İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı soykırım savaşı başlattığından bu yana "yanlış bilgilendirme ve yalanı" yaygın şekilde kullandığına dikkat çekilen açıklamada, Uluslararası Adalet Divanına, Uluslararası Ceza Mahkemesine ve tüm insan hakları kurumlarına "bu iğrenç suçu belgelemeleri ve bu haydut işgal varlığını işlediği suçlardan ve ihlallerden sorumlu tutmak için gerekli önlemleri almaları" çağrısında bulundu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)